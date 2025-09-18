Vereador Eliel Fox questiona se bairros estão incluídos na regularização fundiária

Procurado no seu gabinete na Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos por moradores interessados, o vereador Eliel de Souza (Republicanos), o Eliel Fox, decidiu questionar a Prefeitura Municipal se existe programa ou projeto de regularização fundiária para os bairros dos Jardins Rosana, Renata e Andrea, ambos localizados na divisa com o Lajeado e Guaianases, na zona leste da capital paulista. O requerimento nº01200 foi aprovado em única discussão na sessão ordinária na terça-feira, dia 16.

Nele, Eliel Fox quer saber se em caso positivo como está a situação atual desse processo de regularização fundiária dos três bairros ferrazenses citados acima. Em contrapartida, caso não haja ainda nenhuma medida com essa finalidade, o parlamentar pediu então um direcionamento sobre o assunto, ou seja, o que o Poder Executivo pretende adotar para iniciar o processo? Por outro lado, como partes das três localidades já estão regularizadas, quais seriam as ruas que necessitam ser legalizadas?

Na tribuna da Casa, Eliel Fox destacou que falta apenas um trecho para receber a matrícula, já que a maioria das vias públicas já dispõe desse tipo de documento, que, por sua vez, propícia segurança jurídica aos proprietários. Na ocasião, o vereador acrescentou ainda que conversou sobre o tema com o secretário municipal de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Alexandre. Em resposta informal, ele demonstrou confiança no processo de regularização fundiária no trecho faltante.

Para tirar, de fato, essa promessa do papel, Eliel Fox promete inclusive destinar uma verba por meio de uma emenda individual impositiva ao orçamento municipal. Para ele, os Jardins Rosana, Renata e Andrea se configuram em uma situação de ocupação consolidada territorial e populacional e, portanto, as famílias têm o direito de pleitear a regularização fundiária. Essa decisão permite o acesso à infraestrutura básica, contribui para a organização do território urbano e melhora a qualidade de vida dos moradores.

Por Pedro Ferreira, em 18/09/2025.