Prisão em Suzano: Pai e filho são detidos por violência doméstica e arsenal com 16 armas

Uma denúncia de violência doméstica e porte ilegal de armas resultou na prisão de um homem e de seu filho no município de Suzano, na região do Alto Tietê. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a ação ocorreu na tarde de quinta-feira (25), em uma residência onde mãe e filha viviam sob constante ameaça.

A motivação do acionamento policial partiu da filha/irmã dos acusados, que afirmou ter sido agredida e ameaçada pelo irmão. No relato, ela também informou que o pai mantinha armas ilegalmente e fazia ameaças à mãe. A mãe corroborou o depoimento e permitiu a entrada dos agentes ao imóvel.

Durante as buscas, a polícia encontrou quatro armas previamente escondidas pela mãe. Ao questionar pai e filho, os dois negaram envolvimento — contudo, novas diligências resultaram na apreensão de mais 12 armas, elevando o total para 16 armas entre revólveres, pistolas, espingardas, garruchas, carabinas e rifles. Também foram recolhidas 435 munições de calibres variados.

Com isso, ambos foram conduzidos ao 1º Distrito Policial de Suzano, onde o caso foi registrado como Posse Ilegal de Arma de Fogo e Violência Doméstica.