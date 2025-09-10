Search
Xuxa confunde boné do Cruzeiro com símbolo de “patriota”

A apresentadora Xuxa protagonizou um momento curioso na saída dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, que ganhou repercussão nas redes sociais. Ao se deparar com um fã usando um boné do Cruzeiro, a artista confundiu o acessório com um símbolo de “patriota”, em referência a apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Não me diga que isso é de patriota, pelo amor de Deus”, disse Xuxa. O fã, que também vestia camisa azul, respondeu em tom de brincadeira: “Não, não, jamais”.

A cena viralizou e passou a ser explorada por apoiadores de Bolsonaro, que criticaram a apresentadora pelo comentário.

