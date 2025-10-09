Bom Prato de Itaquá prepara cardápio especial para celebrar Dia das Crianças nesta sexta (10)Sobremesa será bolo de chocolate

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Bom Prato de Itaquaquecetuba vai oferecer um cardápio especial nesta sexta-feira (10), a partir das 10h30, com um almoço saboroso pensado para agradar toda a família a R$ 1.

O menu do dia será composto por arroz branco, feijão carioca, carne louca, mandioca gratinada, salada e, para a sobremesa, bolo de chocolate. A ação é uma forma de celebrar a data com acolhimento e boa comida, especialmente para as crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, destacou a importância da iniciativa. “O Bom Prato é um espaço de dignidade e cuidado. Em datas especiais como o Dia das Crianças, queremos ir além do prato e oferecer carinho, sabor e um momento de alegria para quem mais precisa.”

Já o secretário de Abastecimento, Rolgaciano Fernandes, reforçou o compromisso da gestão com segurança alimentar. “Trabalhamos diariamente para garantir refeições de qualidade a preços acessíveis. Neste Dia das Crianças, preparamos um cardápio especial com muito carinho, pensando em cada detalhe para proporcionar um almoço gostoso e nutritivo para as crianças e suas famílias.”

O Bom Prato está localizado na rua Padre Anchieta, 78 – Centro.