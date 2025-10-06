Prefeitura de Ferraz solicita transporte gratuito para candidatos do ENEM 2025

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos solicitou à empresa Alto Tietê Transportes Ltda., a disponibilização de transporte coletivo gratuito nos dias 9 e 16 de novembro de 2025, datas de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A medida visa assegurar que os estudantes inscritos tenham condições de se deslocar até os locais de prova, contribuindo para a democratização do acesso ao ensino superior. Os resultados do exame são utilizados como porta de entrada para universidades públicas e privadas de todo o país.

Segundo a proposta, o benefício será concedido mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante de inscrição. O transporte estará disponível em horários específicos: das 11h às 13h e das 18h às 20h, exclusivamente para os candidatos.

Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, a ação reforça o compromisso da gestão com a educação e com a inclusão social. “Sabemos da importância do ENEM na vida dos nossos jovens e, por isso, buscamos essa parceria para facilitar o acesso às provas. Garantir transporte gratuito é também construir igualdade de oportunidades e apoiar os sonhos de cada estudante ferrazense”, destacou secretario.

A iniciativa terá caráter social e não trará custos para os cofres municipais, uma vez que será viabilizada em conjunto com a empresa de transporte coletivo.