Bolsonaro recebe Nikolas Ferreira durante prisão domiciliar

Deputado visita ex-presidente em Brasília após autorização de Alexandre de Moraes; encontros com aliados estão sendo liberados gradualmente

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta sexta-feira (21) a visita do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em sua casa, no Jardim Botânico, em Brasília. Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar determinada pelo Supremo Tribunal Federal, recebeu o parlamentar usando tornozeleira eletrônica. A reunião ocorreu após autorização do ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso.

Nikolas aguardava o encontro havia quase três meses. Bolsonaro tem mantido uma agenda contínua de conversas com aliados próximos, dentro das limitações impostas pela Justiça.

Nos últimos dias, Bolsonaro recebeu diversas lideranças políticas. Na quarta-feira, recebeu o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), que relatou que o ex-presidente apresentou episódios de soluços durante a visita.

A defesa de Bolsonaro havia solicitado ao STF a liberação de encontros com governadores e parlamentares, alegando que parte dessas reuniões seria necessária para assuntos de articulação política. Moraes autorizou a realização de uma série de visitas, estabelecendo datas e limites para cada uma.

Entre as agendas já confirmadas estão a reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), marcada para 26 de novembro, e um encontro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), previsto para 10 de dezembro.

As visitas fazem parte das exceções autorizadas pelo Supremo enquanto Bolsonaro permanece recolhido em sua residência sob monitoramento eletrônico.