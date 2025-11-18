Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, é preso pela Polícia Federal em operação contra fraudes financeiras

O empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal (PF) durante uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (18). A prisão ocorreu ainda na noite de segunda-feira (17), por volta das 22h, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando ele se preparava para embarcar para Dubai para fechar negócios.

A operação, denominada Compliance Zero, investiga um esquema envolvendo a emissão de títulos de crédito falsos por instituições que atuam no Sistema Financeiro Nacional. Entre os crimes apurados estão gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa e outras práticas irregulares.

Mandados e avanço da operação

A PF cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares. As ações ocorrem nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

A polícia monitorava o empresário e decidiu antecipar a prisão para impedir uma possível fuga.

Entre os presos também está Augusto Lima, sócio de Vorcaro. Na mesma operação, foi cumprido mandado de busca e apreensão contra Paulo Henrique Costa, presidente do BRB (Banco de Brasília), que acabou afastado do cargo por decisão judicial.

Origem das investigações

As apurações começaram em 2024, após solicitação do Ministério Público Federal (MPF). O foco inicial foi a possível criação de carteiras de crédito sem lastro por uma instituição financeira. Esses títulos teriam sido repassados a outra instituição e, após fiscalização do Banco Central (BC), substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada — o que levantou suspeitas de fraude sistêmica.

A defesa de Daniel Vorcaro e o Banco Master ainda não se manifestaram.

Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master

Na manhã desta terça-feira, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, decisão que inviabiliza o anúncio feito pelo Grupo Fictor, que havia demonstrado interesse em adquirir a instituição no dia anterior.

A liquidação, assinada pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, também abrange a corretora de câmbio ligada ao grupo financeiro.

O Banco Master já estava sob maior atenção do mercado desde setembro, quando o BC rejeitou a tentativa do BRB de comprar a instituição. Especialistas apontavam problemas no modelo de negócios, que envolvia a emissão de títulos garantidos pelo FGC com remuneração acima da média de mercado.

Haddad comenta processo do Banco Central, mas evita falar sobre prisão

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi questionado sobre a liquidação extrajudicial do Banco Master e sobre a prisão de Daniel Vorcaro. Ele preferiu não comentar os casos diretamente, ressaltando que são assuntos conduzidos pelo Banco Central.

As declarações foram dadas a jornalistas na portaria do Ministério da Fazenda, em Brasília.