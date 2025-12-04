Carla Zambelli: Justiça italiana remarca para 18 de dezembro decisão sobre extradição

A Corte de Apelações de Roma adiou novamente a decisão sobre o pedido de extradição da deputada federal Carla Zambelli. A nova data definida pelo tribunal italiano para julgar o mérito do caso é 18 de dezembro. A parlamentar está presa preventivamente em Roma desde julho, após a Justiça italiana avaliar que havia “alto risco de fuga”.

Vídeo sobre decisão de extradição de Carla Zambelli (Vídeo: reprodução/ YouTube/ CNN Brasil)

Adiamentos sucessivos

A audiência que discutiria o caso estava inicialmente marcada para 27 de novembro, mas foi suspensa devido a uma greve de servidores da Justiça na Itália, incluindo advogados envolvidos no processo. Antes disso, a análise do pedido já havia sido adiada em agosto, quando a corte realizou uma primeira sessão, mas encerrou a reunião sem chegar a uma decisão.

Com o novo adiamento, Zambelli permanece detida enquanto o tribunal avalia documentos adicionais apresentados recentemente pela defesa, o que também contribuiu para a remarcação da data.

Condenações no Brasil e contexto do pedido

Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça e falsidade ideológica. Em outro processo, recebeu pena de cinco anos e três meses por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, com determinação de perda de mandato após o trânsito em julgado.

Após as condenações, o governo brasileiro formalizou o pedido de extradição. O Ministério Público italiano já emitiu parecer favorável ao retorno da parlamentar ao Brasil, sustentando que não há caráter político nas condenações e que os critérios legais do tratado de extradição estão atendidos.

Enquanto aguarda a decisão na Itália, tramita na Câmara dos Deputados um processo que pode resultar na cassação de seu mandato. A análise na Comissão de Constituição e Justiça foi suspensa após pedido de vista.