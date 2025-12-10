Ciclone extratropical provoca chuva e ventos fortes em diversas regiões do país

Nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, um ciclone extratropical em atuação sobre o Sul do Brasil provoca chuva, ventos fortes e temporais em diferentes regiões do país. De acordo com informações da Climatempo, o sistema meteorológico influencia as condições do tempo em grande parte do Centro-Sul, elevando o risco de rajadas intensas, principalmente em áreas de litoral e regiões serranas.

Segundo a previsão mais recente, o ciclone mantém um padrão de instabilidade atmosférica desde o início da semana. O fenômeno se formou entre o sul do Paraguai, o nordeste da Argentina e o Sul do Brasil, permanecendo ativo entre os dias 8 e 11 de dezembro, período marcado por mudanças bruscas no tempo.

O sistema também organiza uma frente fria associada, que favorece a ocorrência de chuvas volumosas, ventos intensos e tempestades, com possibilidade de granizo em algumas localidades, conforme apontam análises meteorológicas.

Regiões mais afetadas

A Região Sul, especialmente os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, concentra os maiores riscos. Nessas áreas, há registros de ventania forte, chuva intensa e potencial para danos estruturais, como queda de árvores, destelhamentos e interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica.

No Sudeste, estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro também sentem os efeitos da instabilidade, com temporais isolados, rajadas de vento e queda de temperatura. Já no Centro-Oeste, o avanço do sistema provoca mudanças no tempo, com aumento da nebulosidade e ventos moderados a fortes em algumas regiões.

Ventos, chuva e riscos associados

As rajadas de vento podem variar entre 90 e 120 km/h nas áreas mais vulneráveis, sobretudo no litoral e em regiões serranas. Além da ventania, há previsão de tempestades, com risco de granizo, alagamentos, deslizamentos de encostas e falhas no fornecimento de energia.

No litoral, o cenário também inspira atenção. O mar permanece agitado, com possibilidade de ressaca, o que exige cautela de banhistas, pescadores e embarcações de pequeno porte.

Recomendações à população

Diante do cenário, os órgãos de monitoramento orientam a população a adotar medidas preventivas, como:

evitar permanecer próximo a árvores, postes e estruturas frágeis durante rajadas de vento;

durante rajadas de vento; não circular por áreas alagadas ou de risco , especialmente regiões de encosta;

, especialmente regiões de encosta; adiar atividades ao ar livre sempre que possível, principalmente no litoral;

acompanhar os alertas da Defesa Civil e dos serviços oficiais de meteorologia.

A previsão indica que o sistema deve perder força gradualmente nos próximos dias, mas a recomendação é de atenção enquanto persistirem as condições de instabilidade.