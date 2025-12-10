Morre Marcelo VIPs, paranaense conhecido como um dos maiores golpistas do país

A morte e confirmação

Marcelo Nascimento da Rocha, conhecido nacionalmente como Marcelo VIPs, morreu aos 49 anos em Joinville (SC) na terça-feira (9), devido a complicações causadas por cirrose hepática, doença crônica que provoca cicatrizes no fígado e prejudica seu funcionamento. A informação foi confirmada pelo advogado Nilton Ribeiro e pela prefeitura local.

Natural de Maringá, no norte do Paraná, Marcelo vivia em Curitiba e estava em Joinville a trabalho. O enterro será realizado nesta quarta-feira (10), em São José dos Pinhais, região metropolitana da capital paranaense.

Vida marcada por golpes e fama

Marcelo VIPs ganhou notoriedade nacional pelos golpes que aplicou ao longo da vida. Entre seus feitos mais famosos, tentou se passar por proprietário de uma companhia aérea e se envolveu em diversos esquemas fraudulentos, que resultaram em prisões e processos judiciais. Em 2018, por exemplo, foi detido durante uma operação que investigava ex-presidiários que usavam atestados falsos para progressão de regime, enquanto estava em Mato Grosso.

Apesar das irregularidades, Marcelo também foi tema de filmes, documentários e livros, incluindo o documentário “VIPs – Histórias Reais de um Mentiroso” (2010) e o filme de ficção “VIPs” (2011), estrelado por Wagner Moura. Sua vida rendeu ainda uma biografia lançada em 2005, na qual contou que começou a dar golpes aos 14 anos e, aos 18, trabalhou como piloto do narcotráfico, inventando histórias em paralelo ao serviço.

Ressocialização e vida nos últimos anos

Segundo o advogado Roberto Bona Junior, Marcelo passava por um período de ressocialização como produtor de grandes artistas. “O Brasil conheceu um Marcelo, o VIPs. Um ícone, reconhecido por todas as coisas erradas que fez na vida. Mas o que poucos conheciam era o verdadeiro Marcelo […] Fez muita coisa errada, mas soube aproveitar as novas chances e escrever outra história”, declarou Roberto em rede social.

Mesmo envolto em polêmicas, Marcelo era reconhecido publicamente por sua personalidade carismática e inventiva. Sempre cercado de histórias e personagens, chamava atenção por onde passava, transformando seus golpes e mentiras em narrativas que marcaram a cultura popular brasileira.

Infância, família e trajetória

Marcelo nasceu em Maringá e mudou-se com a família para Curitiba aos oito anos. Segundo relatos de sua mãe à biografia de 2005, a família perdeu o controle sobre o jovem após a mudança. Ainda na adolescência, começou a se envolver com golpes e mentiras elaboradas. Ele próprio admitia ter vivido como um “mentiroso profissional”, inventando identidades e situações que frequentemente o colocavam na mídia.

Apesar de toda a notoriedade negativa, Marcelo VIPs deixa um legado controverso, misturando crimes, criatividade e fama, tornando-se uma figura icônica na história recente do Brasil.