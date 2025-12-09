Defesa Civil de Itaquá lança Plano Verão 2025-2026 com novo monitoramento no rio Tietê

Operação reforça ações preventivas e integra secretarias para minimizar impacto das chuvas

A Defesa Civil de Itaquaquecetuba lançou o Plano Verão 2025-2026 com uma nova frente de monitoramento no rio Tietê. Na ação, as equipes realizaram vistorias e acompanhamento dos trabalhos de desassoreamento executados pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). O trecho do rio que passa pela Vila Sônia está entre os que recebem as intervenções neste momento.

Durante o período de atuação reforçada, serão intensificados os monitoramentos nos bairros, com foco na prevenção e na resposta rápida em possíveis situações de risco. A ação conta com o apoio das secretarias de Assistência Social, Habitação, Serviços Urbanos, Saúde, Mobilidade, Cultura, Educação, Turismo e do setor jurídico.

Como resposta dos últimos trabalhos, a cidade vem se fortalecendo com ações preventivas para reduzir impactos de alagamentos e deslizamentos. Foram executadas limpezas e desassoreamentos em diversos cursos d’água, incluindo os córregos Açafrão, Tipóia, Goió, Bela Vista, Jaguari e Caputera. Em novembro, agentes da Defesa Civil participaram de um treinamento estadual voltado à Operação Verão. A capacitação reuniu representantes de 39 municípios e contou com nove profissionais de Itaquá.

“O Plano Verão é apenas um reforço de todo um trabalho de união que é feito durante o ano. Todas as pastas se conversam e elaboram planos de ação para possíveis emergências”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Anderson Marchiori.

“Melhor do que não ter problemas com enchentes é manter as equipes de prontidão e preparadas para qualquer eventualidade. Temos um time reforçado e técnico, que impacta diretamente na prevenção de incidentes”, disse o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

“Um dos grandes símbolos da nossa gestão é justamente o trabalho integrado entre as pastas. Na hora da necessidade, a população sabe que vai poder contar com uma equipe que articula para resolver qualquer imprevisto”, completou o prefeito Eduardo Boigues.