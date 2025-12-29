Secretaria de Governo de Itaquá tem avanços e modernização digital em 2025

Atuação integrada, fortalecimento da defesa do consumidor, captação de recursos e investimentos em tecnologia marcaram o ano

A Secretaria de Governo de Itaquaquecetuba encerra 2025 marcada pela boa articulação entre as secretarias e órgãos municipais, além do fortalecimento de áreas estratégicas para o funcionamento da gestão. A pasta atuou com diálogo interno e avanços na prestação de serviços à população, em constante construção institucional com os demais poderes e instituições do terceiro setor.

Um dos destaques foi o trabalho do Procon, que realizou 3.154 atendimentos em 2025 entre reclamações iniciais, abertura de processos administrativos e audiências de conciliação. Além do atendimento direto ao consumidor, o órgão reforçou as fiscalizações no comércio local, com cerca de cinco visitas por saída, totalizando 60 estabelecimentos fiscalizados. Para melhorar a estrutura de trabalho, o órgão recebeu notebooks, tablets, computadores e um veículo, ampliando a capacidade de atendimento e a eficiência.

A secretaria também foi responsável pela organização de 55 cerimoniais ao longo do ano, envolvendo entregas, inaugurações e eventos oficiais da administração. A atuação garantiu padronização, apoio técnico e fortalecimento da comunicação institucional. “O Governo é um dos pilares da administração. Isso porque a secretaria está inserida em cada passo do que é feito na cidade. Cada planejamento passa por ela. Se hoje a cidade se transformou, tem a assinatura do nosso time”, disse o chefe da pasta, Marcello Barbosa.

No Departamento de Convênios, os números demonstram o esforço na busca por recursos externos. Foram enviados 65 ofícios e celebrados 30 convênios ao longo do ano. Desse total, sete convênios estaduais somam mais de R$ 11 milhões em repasses, enquanto 12 convênios federais ultrapassam R$ 23 milhões, totalizando mais de R$ 34 milhões viabilizados.

Outro destaque foi no Departamento de Comunicação, que atuou nas pautas da administração, acompanhando de perto as ações das secretarias e garantindo informações importantes à imprensa e à população. Ao longo do ano, a equipe foi responsável pela elaboração de 705 releases, pelo atendimento de 1.223 demandas da imprensa e pelo acompanhamento de entrevistas e coletivas.

Nas redes sociais, o trabalho resultou em 1.086 postagens e 971 stories, além da produção de 19 episódios de podcast, 27 newsletters e 53 episódios do Boletim Itaquá, postado toda sexta-feira, uma ampliação dos canais de diálogo com a população. O conjunto de ações teve como impacto o crescimento do alcance digital, encerrando o ano com mais de 36,1 mil seguidores no Instagram.

Já o Centro de Processamento de Dados (CPD) teve papel central na modernização administrativa e no suporte às secretarias. Ao longo do ano, foram atendidos 1.414 chamados internos. O início da adequação do site oficial às exigências da Lei de Acesso à Informação (LAI) e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), além do apoio técnico ao Departamento Pessoal durante o chamamento do concurso público estão entre as principais ações.

O CPD também participou da organização tecnológica de eventos e inaugurações, estruturou a rede do Cartório Eleitoral 419, desenvolveu e entregou o site da Previdência Municipal (IPSMI) e criou, em parceria com a Secretaria de Saúde, o formulário do Regula Itaquá. Outro avanço foi a adesão do município à rede gov.br e a implementação de Wi-Fi Livre em todos os equipamentos da prefeitura, totalizando 64 instalados até o momento.

A partir de 1 de janeiro de 2026, com a reforma administrativa em vigor, a Secretaria de Governo também passa a incorporar, em sua estrutura, a responsabilidade pela Defesa Civil do município. “Desde o início da gestão, temos como apoio os braços do Governo. Cada assunto que é pautado, cada projeto que sai do papel e cada realização tem participação especial da equipe. Vamos seguir com o mesmo foco para 2026”, completou o prefeito Eduardo Boigues.