Flávio apresenta “versão centrada” do bolsonarismo e reafirma foco liberal em encontro com empresários

De acordo com publicação da CNN, Flávio Bolsonaro adotou um tom mais moderado durante um almoço com empresários nesta quinta-feira (11), buscando se diferenciar do estilo político do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Apontado como o nome da direita para a disputa presidencial de 2026, o senador afirmou que, caso seja eleito, pretende evitar práticas que marcaram a gestão anterior, como questionamentos às urnas eletrônicas, conflitos constantes com a imprensa e declarações polêmicas no “cercadinho” do Alvorada. Para ele, esses embates consomem energia e desviam o governo de pautas consideradas prioritárias, especialmente na área econômica.

Acompanhado por Gustavo Montezano, ex-presidente do BNDES, Flávio apresentou aos empresários a intenção de seguir uma agenda econômica liberal semelhante à adotada no governo Bolsonaro, com foco em privatizações e abertura de mercado. Assessores e economistas que integraram a equipe de Paulo Guedes e vêm conversando com o senador defendem a necessidade de revisar o arcabouço fiscal e recuperar a confiança nas contas públicas.

Ainda de acordo com a CNN, esses interlocutores acreditam que, em cerca de um ano e meio de gestão, seria possível desacelerar ou estabilizar o aumento da dívida pública em relação ao PIB.

Embora o discurso tenha sido bem recebido, participantes do encontro avaliaram que Flávio Bolsonaro ainda não é visto como o nome mais competitivo da direita para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026, devido às suas chances consideradas limitadas de vitória.