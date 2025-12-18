PL da Dosimetria é aprovado no Senado, governistas acionam STF e pedem veto de Lula; veja como votou cada senador

Projeto aprovado no Senado reduz penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro; base do governo vê anistia disfarçada e defende veto presidencial
Parlamentares governistas acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) contra o Projeto de Lei da Dosimetria, aprovado pelo Senado Federal na noite desta quarta-feira (17). O texto, que segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), altera critérios de cálculo de penas e pode reduzir o tempo de prisão de condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.
Além da ofensiva judicial, aliados do governo intensificaram a pressão política para que Lula vete integralmente o projeto, classificado por integrantes da base como uma anistia disfarçada aos envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília.
Governistas pedem suspensão do projeto no STF
Logo após a aprovação, lideranças do PT, PSB, PCdoB e PSOL protocolaram um mandado de segurança no STF solicitando a suspensão da decisão do Congresso. O pedido foi direcionado ao ministro Alexandre de Moraes.
No documento, os partidos apontam “vícios formais graves” na tramitação do projeto, com destaque para suposta violação ao bicameralismo constitucional e ao devido processo legislativo.
Gleisi diz que Lula não vai sancionar
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou publicamente que o presidente da República não pretende sancionar o texto.
Segundo ela, pessoas condenadas por atentarem contra a democracia devem responder integralmente por seus crimes, sem flexibilização das penas por meio de mudanças legislativas.
PL da Dosimetria foi aprovado por ampla maioria
O plenário do Senado aprovou o PL da Dosimetria por 48 votos favoráveis e 25 contrários. Com o resultado, a proposta foi encaminhada para sanção presidencial.
Os senadores aprovaram o texto do relator, senador Esperidião Amin (PP-SC). Durante a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), foi incorporada uma emenda que restringe a redução da pena em regime fechado para crimes contra o Estado Democrático de Direito.
Mesmo com a alteração, governistas afirmam que o núcleo da proposta foi mantido e que o projeto beneficia diretamente condenados pelos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
O que muda com o PL da Dosimetria
O projeto altera a forma como a Justiça calcula penas em condenações criminais. A principal mudança impede a soma de penas quando diferentes crimes são cometidos no mesmo contexto, determinando a aplicação apenas da pena mais grave.
O texto também:
- Fixa percentuais mínimos para cumprimento de pena e progressão de regime;
- Reduz o tempo necessário para progressão em crimes contra o Estado Democrático de Direito;
- Permite remição de pena mesmo em casos de prisão domiciliar;
- Prevê redução de pena para crimes cometidos em contexto de multidão.
Alternativa ao PL da Anistia
O PL da Dosimetria foi apresentado como alternativa ao chamado “PL da Anistia”, que previa perdão amplo, geral e irrestrito aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro.
Para a base governista, no entanto, a proposta tem o mesmo efeito prático da anistia e enfraquece a responsabilização penal pelos atos golpistas.
Aval de Bolsonaro e estratégia da oposição
Líderes do PL afirmam que o apoio ao projeto ocorreu com aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. A estratégia da oposição seria avançar gradualmente na redução das punições até chegar a uma anistia ampla aos presos.
A oposição sustenta que o texto promove justiça penal e corrige excessos, enquanto governistas afirmam que o projeto abre caminho para a revisão de condenações já impostas.
PL da Dosimetria: saiba como votou cada senador
Confira como votaram os senadores na aprovação do PL da Dosimetria:
|Senador
|Voto
|Observação
|Alan Rick
|Sim
|—
|Alessandro Vieira
|Sim
|—
|Ana Paula Lobato
|Não
|—
|Angelo Coronel
|Abstenção
|—
|Astronauta Marcos Pontes
|Sim
|—
|Augusta Brito
|Não
|—
|Beto Faro
|Não
|—
|Bruno Bonetti
|Sim
|—
|Carlos Portinho
|Sim
|—
|Carlos Viana
|—
|Licença médica
|Chico Rodrigues
|Sim
|—
|Cid Gomes
|Sim
|—
|Ciro Nogueira
|Sim
|—
|Cleitinho
|Sim
|—
|Confúcio Moura
|Não
|—
|Damares Alves
|Sim
|—
|Daniella Ribeiro
|Não
|—
|Davi Alcolumbre
|—
|Presidente do Senado
|Dr. Hiran
|Sim
|—
|Dra. Eudócia
|Sim
|—
|Eduardo Braga
|—
|Não compareceu
|Eduardo Girão
|Sim
|—
|Eduardo Gomes
|Sim
|—
|Efraim Filho
|Sim
|—
|Eliziane Gama
|—
|Não compareceu
|Esperidião Amin
|Sim
|—
|Fabiano Contarato
|Não
|—
|Fernando Dueire
|Não
|—
|Fernando Farias
|Não
|—
|Flávio Arns
|Sim
|—
|Flávio Bolsonaro
|Sim
|—
|Giordano
|Sim
|—
|Hamilton Mourão
|Sim
|—
|Humberto Costa
|Não
|—
|Irajá
|Sim
|—
|Ivete da Silveira
|Sim
|—
|Izalci Lucas
|Sim
|—
|Jader Barbalho
|Não
|—
|Jaime Bagattoli
|Sim
|—
|Jaques Wagner
|Não
|—
|Jayme Campos
|Sim
|—
|Jorge Kajuru
|Sim
|—
|Jorge Seif
|Sim
|—
|José Lacerda
|Não
|—
|Jussara Lima
|Não
|—
|Laércio Oliveira
|Sim
|—
|Leila Barros
|Não
|—
|Lucas Barreto
|Sim
|—
|Luis Carlos Heinze
|—
|Não compareceu
|Magno Malta
|Sim
|—
|Mara Gabrilli
|Não
|—
|Marcelo Castro
|Não
|—
|Marcio Bittar
|Sim
|—
|Marcos Rogério
|Sim
|—
|Marcos do Val
|Sim
|—
|Mecias de Jesus
|Sim
|—
|Nelsinho Trad
|Sim
|—
|Omar Aziz
|—
|Não compareceu
|Oriovisto Guimarães
|Sim
|—
|Otto Alencar
|Não
|—
|Paulo Paim
|Não
|—
|Plínio Valério
|Sim
|—
|Professora Dorinha Seabra
|Sim
|—
|Randolfe Rodrigues
|Não
|—
|Renan Calheiros
|Não
|—
|Rodrigo Pacheco
|Sim
|—
|Rogério Marinho
|Sim
|—
|Rogério Carvalho
|Não
|—
|Sergio Moro
|Sim
|—
|Soraya Thronicke
|Não
|—
|Styvenson Valentim
|Sim
|—
|Sérgio Petecão
|Sim
|—
|Teresa Leitão
|Não
|—
|Tereza Cristina
|Sim
|—
|Vanderlan Cardoso
|Sim
|—
|Veneziano Vital do Rêgo
|Não
|—
|Wellington Fagundes
|Sim
|—
|Weverton
|—
|Não compareceu
|Wilder Morais
|Sim
|—
|Zenaide Maia
|Não
|—
|Zequinha Marinho
|Sim
|—
Próximos passos
Com o projeto aprovado pelo Congresso, caberá ao presidente Lula decidir entre sancionar, vetar parcialmente ou vetar integralmente o texto. Paralelamente, o STF deve analisar o pedido de suspensão apresentado pelos partidos governistas.
O embate em torno do PL da Dosimetria mantém os atos de 8 de janeiro no centro do debate político e jurídico nacional, com impacto direto no cenário institucional do país.