PL da Dosimetria é aprovado no Senado, governistas acionam STF e pedem veto de Lula; veja como votou cada senador

Projeto aprovado no Senado reduz penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro; base do governo vê anistia disfarçada e defende veto presidencial

Parlamentares governistas acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) contra o Projeto de Lei da Dosimetria, aprovado pelo Senado Federal na noite desta quarta-feira (17). O texto, que segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), altera critérios de cálculo de penas e pode reduzir o tempo de prisão de condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Além da ofensiva judicial, aliados do governo intensificaram a pressão política para que Lula vete integralmente o projeto, classificado por integrantes da base como uma anistia disfarçada aos envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Governistas pedem suspensão do projeto no STF

Logo após a aprovação, lideranças do PT, PSB, PCdoB e PSOL protocolaram um mandado de segurança no STF solicitando a suspensão da decisão do Congresso. O pedido foi direcionado ao ministro Alexandre de Moraes.

No documento, os partidos apontam “vícios formais graves” na tramitação do projeto, com destaque para suposta violação ao bicameralismo constitucional e ao devido processo legislativo.

Gleisi diz que Lula não vai sancionar

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou publicamente que o presidente da República não pretende sancionar o texto.

Segundo ela, pessoas condenadas por atentarem contra a democracia devem responder integralmente por seus crimes, sem flexibilização das penas por meio de mudanças legislativas.

PL da Dosimetria foi aprovado por ampla maioria

O plenário do Senado aprovou o PL da Dosimetria por 48 votos favoráveis e 25 contrários. Com o resultado, a proposta foi encaminhada para sanção presidencial.

Os senadores aprovaram o texto do relator, senador Esperidião Amin (PP-SC). Durante a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), foi incorporada uma emenda que restringe a redução da pena em regime fechado para crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Mesmo com a alteração, governistas afirmam que o núcleo da proposta foi mantido e que o projeto beneficia diretamente condenados pelos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que muda com o PL da Dosimetria

O projeto altera a forma como a Justiça calcula penas em condenações criminais. A principal mudança impede a soma de penas quando diferentes crimes são cometidos no mesmo contexto, determinando a aplicação apenas da pena mais grave.

O texto também:

Fixa percentuais mínimos para cumprimento de pena e progressão de regime;

Reduz o tempo necessário para progressão em crimes contra o Estado Democrático de Direito;

Permite remição de pena mesmo em casos de prisão domiciliar;

Prevê redução de pena para crimes cometidos em contexto de multidão.

Alternativa ao PL da Anistia

O PL da Dosimetria foi apresentado como alternativa ao chamado “PL da Anistia”, que previa perdão amplo, geral e irrestrito aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro.

Para a base governista, no entanto, a proposta tem o mesmo efeito prático da anistia e enfraquece a responsabilização penal pelos atos golpistas.

Aval de Bolsonaro e estratégia da oposição

Líderes do PL afirmam que o apoio ao projeto ocorreu com aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. A estratégia da oposição seria avançar gradualmente na redução das punições até chegar a uma anistia ampla aos presos.

A oposição sustenta que o texto promove justiça penal e corrige excessos, enquanto governistas afirmam que o projeto abre caminho para a revisão de condenações já impostas.

PL da Dosimetria: saiba como votou cada senador

Confira como votaram os senadores na aprovação do PL da Dosimetria:

Senador Voto Observação

Alan Rick Sim —

Alessandro Vieira Sim —

Ana Paula Lobato Não —

Angelo Coronel Abstenção —

Astronauta Marcos Pontes Sim —

Augusta Brito Não —

Beto Faro Não —

Bruno Bonetti Sim —

Carlos Portinho Sim —

Carlos Viana — Licença médica

Chico Rodrigues Sim —

Cid Gomes Sim —

Ciro Nogueira Sim —

Cleitinho Sim —

Confúcio Moura Não —

Damares Alves Sim —

Daniella Ribeiro Não —

Davi Alcolumbre — Presidente do Senado

Dr. Hiran Sim —

Dra. Eudócia Sim —

Eduardo Braga — Não compareceu

Eduardo Girão Sim —

Eduardo Gomes Sim —

Efraim Filho Sim —

Eliziane Gama — Não compareceu

Esperidião Amin Sim —

Fabiano Contarato Não —

Fernando Dueire Não —

Fernando Farias Não —

Flávio Arns Sim —

Flávio Bolsonaro Sim —

Giordano Sim —

Hamilton Mourão Sim —

Humberto Costa Não —

Irajá Sim —

Ivete da Silveira Sim —

Izalci Lucas Sim —

Jader Barbalho Não —

Jaime Bagattoli Sim —

Jaques Wagner Não —

Jayme Campos Sim —

Jorge Kajuru Sim —

Jorge Seif Sim —

José Lacerda Não —

Jussara Lima Não —

Laércio Oliveira Sim —

Leila Barros Não —

Lucas Barreto Sim —

Luis Carlos Heinze — Não compareceu

Magno Malta Sim —

Mara Gabrilli Não —

Marcelo Castro Não —

Marcio Bittar Sim —

Marcos Rogério Sim —

Marcos do Val Sim —

Mecias de Jesus Sim —

Nelsinho Trad Sim —

Omar Aziz — Não compareceu

Oriovisto Guimarães Sim —

Otto Alencar Não —

Paulo Paim Não —

Plínio Valério Sim —

Professora Dorinha Seabra Sim —

Randolfe Rodrigues Não —

Renan Calheiros Não —

Rodrigo Pacheco Sim —

Rogério Marinho Sim —

Rogério Carvalho Não —

Sergio Moro Sim —

Soraya Thronicke Não —

Styvenson Valentim Sim —

Sérgio Petecão Sim —

Teresa Leitão Não —

Tereza Cristina Sim —

Vanderlan Cardoso Sim —

Veneziano Vital do Rêgo Não —

Wellington Fagundes Sim —

Weverton — Não compareceu

Wilder Morais Sim —

Zenaide Maia Não —

Zequinha Marinho Sim —

Próximos passos

Com o projeto aprovado pelo Congresso, caberá ao presidente Lula decidir entre sancionar, vetar parcialmente ou vetar integralmente o texto. Paralelamente, o STF deve analisar o pedido de suspensão apresentado pelos partidos governistas.

O embate em torno do PL da Dosimetria mantém os atos de 8 de janeiro no centro do debate político e jurídico nacional, com impacto direto no cenário institucional do país.