Lula chega a 2026 com desaprovação maior que aprovação, aponta pesquisa Atlas/Bloomberg

Levantamento nacional mostra empate técnico, mas indica cenário desfavorável para o presidente no início do próximo ciclo político

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega à reta de entrada para 2026 com índice de desaprovação superior ao de aprovação, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (18). A pesquisa revela um quadro de equilíbrio técnico, mas com percepção pública ainda majoritariamente negativa sobre o desempenho do governo federal.

De acordo com os dados, 50,7% dos brasileiros desaprovam a atuação de Lula, enquanto 48,8% aprovam. Outros 0,4% dos entrevistados não souberam responder. Considerando a margem de erro de 1 ponto percentual, os índices configuram empate técnico.

Avaliação do governo segue negativa para quase metade da população

O levantamento também analisou a avaliação geral da administração federal. 48,9% dos entrevistados classificam o governo como ruim ou péssimo, enquanto 46,5% consideram a gestão ótima ou boa. Já 6% avaliam o governo como regular.

Os números indicam que, apesar de uma leve melhora na percepção positiva, a avaliação negativa ainda predomina entre os brasileiros, mantendo o governo em um patamar de desgaste.

Fim da recuperação e início de cenário desfavorável

A série histórica da pesquisa aponta a interrupção do movimento de recuperação observado em meses anteriores. O desempenho atual confirma uma perda de fôlego na melhora da imagem do governo, fazendo com que Lula inicie o próximo ciclo político em um ambiente mais adverso.

Segundo a análise do levantamento, a estabilidade dos índices negativos, combinada com uma discreta alta da avaliação positiva, sugere que o processo de deterioração foi contido, mas não revertido de forma consistente.

PL da Dosimetria enfrenta rejeição da maioria da população

Além do desgaste na avaliação do governo, a pesquisa também indica forte rejeição popular ao PL da Dosimetria, aprovado recentemente pelo Senado. Segundo o levantamento, 63,3% dos brasileiros são contra o projeto, enquanto 34% se dizem favoráveis. A proposta, que reduz penas de condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, enfrenta resistência da maioria da população e ampliou a pressão política sobre o presidente Lula, que é cobrado por um veto ao texto.

Pesquisa ouviu mais de 18 mil brasileiros

O estudo ouviu 18.154 brasileiros, entre os dias 10 e 15 de dezembro, em todas as regiões do país. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.