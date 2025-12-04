Homem é preso em Suzano por manter companheira e filha em cárcere privado

Um homem de aproximadamente 53 anos foi detido em flagrante nesta quarta-feira (3) em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, suspeito de manter a companheira, de 27 anos, e a filha do casal, de 4 anos, em cárcere privado. De acordo com a Polícia Militar, a mulher era submetida a agressões constantes e ameaças.

O caso aconteceu em uma residência situada nas proximidades da Rodovia Índio Tibiriçá. Após serem acionados, policiais foram até o imóvel, onde a vítima relatou o ciclo de violência ao qual vinha sendo submetida.

Segundo o depoimento da mulher, ela e a filha conviviam com agressões físicas e psicológicas frequentes. Ela contou ainda que era ameaçada de morte sempre que manifestava intenção de encerrar o relacionamento. Tomado por ciúmes, o suspeito impunha restrições até mesmo a atividades simples, como jogar o lixo fora, além de cometer as agressões na presença da criança.

Vídeo sobre homem preso por manter mãe e filha em cácere (Vídeo: reprodução/ YouTube/ SBT News)

Durante a vistoria no imóvel, os policiais encontraram um revólver utilizado nas ameaças, carregado com três munições. O homem não estava na casa naquele momento, mas a vítima informou que ele poderia estar em um bar próximo.

Uma equipe seguiu até o estabelecimento e abordou o suspeito. Embora nada tenha sido encontrado com ele na busca pessoal, os agentes já tinham a informação sobre uma segunda arma, que foi localizada no próprio bar com seis cartuchos.

O homem foi preso e encaminhado ao Distrito Policial Central de Suzano. Ele foi autuado por cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo, permanecendo detido à disposição da Justiça. As duas armas apreendidas foram encaminhadas para perícia.