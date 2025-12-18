Prefeitura de Poá implanta armadilhas inteligentes contra mosquitos e reforça ações contra a dengue

Município aposta em tecnologia inédita, monitoramento digital, nebulização e força-tarefa integrada para conter o Aedes aegypti no período de chuvas

A Prefeitura de Poá iniciou uma ofensiva ampla e inovadora no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A principal novidade, anunciada pelo prefeito Saulo Souza, é a adoção de uma tecnologia inédita no município: armadilhas inteligentes que utilizam ciência e monitoramento digital para reduzir a proliferação do inseto. A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, e integra um conjunto de ações que inclui ainda nebulização, limpeza urbana intensificada e mobilização permanente das equipes municipais, especialmente em áreas com maior histórico de casos.

A estratégia foi pensada para enfrentar um cenário típico do verão, marcado por altas temperaturas e períodos de chuva, que favorecem a reprodução do mosquito. As armadilhas serão instaladas prioritariamente em bairros que, nos últimos anos, registraram maior número de ocorrências das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, reforçando o caráter preventivo e direcionado da ação.

As armadilhas inteligentes adotadas por Poá são desenvolvidas em plástico resistente e baseadas em um mecanismo simples e eficaz, que combina água limpa e uma isca de odor para atrair as fêmeas em busca de locais para depositar seus ovos. Ao entrar no dispositivo, o mosquito tem contato com larvicida e um fungo específico para a espécie, que, além de provocar sua morte de forma gradual, permite que ele saia da armadilha carregando o inseticida nas patas. Com isso, o Aedes acaba contaminando outros criadouros próximos, inclusive pontos de difícil acesso, como ralos, calhas e recipientes escondidos, ampliando o alcance e a eficiência da tecnologia.

Monitoramento digital

Outro avanço importante da iniciativa é o uso de tecnologia de monitoramento. Cada armadilha instalada na cidade é identificada por um número de série e conta com um QR Code. A partir desse código, as equipes do Departamento de Vigilância à Saúde conseguem, por meio de geolocalização, saber exatamente onde cada dispositivo está instalado. Esse sistema facilita o acompanhamento em tempo real, permite análises mais precisas sobre as áreas de maior risco e contribui para o planejamento estratégico das ações.

Nebulização

Além da instalação das armadilhas inteligentes, a Prefeitura de Poá também iniciou as ações de nebulização, popularmente conhecidas como fumacê. As equipes atuam principalmente em pontos estratégicos da cidade, considerados áreas com maior potencial de proliferação do mosquito. O trabalho é realizado com máquinas pulverizadoras acopladas a veículos, que percorrem diversos bairros dispersando o inseticida de forma controlada, sem qualquer risco para a população e para os animais.

Limpeza urbana intensificada

A Secretaria de Serviços Urbanos também desempenha papel fundamental na força-tarefa contra a dengue. As equipes estão intensificando os trabalhos de limpeza em vários pontos da cidade, com foco na remoção de entulhos, lixo, pneus, garrafas e outros objetos que acumulam água e se transformam em criadouros do mosquito.

Entre as ações realizadas também estão a limpeza de córregos, bocas de lobo, ruas, áreas públicas e do piscinão, que recebe a água das chuvas e passa por um processo de desassoreamento visando preservar sua capacidade máxima de operação.

Dengue não tem vez em Poá

O prefeito Saulo Souza ressaltou a importância da iniciativa envolvendo diversas secretarias. “O combate à dengue exige planejamento, inovação e trabalho integrado. As armadilhas inteligentes, aliadas ao monitoramento digital, à nebulização e à limpeza urbana intensificada, fortalecem nossa estratégia de prevenção e permitem agir de forma mais precisa onde o risco é maior”, completou.

Ele destacou ainda que o trabalho de prevenção é uma prioridade na cidade em função do período de chuvas. “O verão é essa alternância. Muita chuva e muito calor, proliferação de mosquitos e outros insetos, mas aqui em Poá a dengue não tem vez”, completou.

O secretário de Saúde, Silvanei Mamed, reforçou que a adoção das armadilhas inteligentes representa um avanço significativo nas políticas públicas de prevenção em Poá. “Estamos apostando em soluções baseadas em ciência e inovação para proteger a saúde da população. A tecnologia chega como um importante reforço às nossas estratégias de combate ao Aedes e reforça o compromisso da gestão com ações efetivas de saúde pública”, afirmou.