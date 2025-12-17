Lula defende diálogo em reunião ministerial e diz que conversar é melhor que fazer guerra

Lula reúne ministros na Granja do Torto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta quarta-feira (17) a última reunião ministerial de 2025. O encontro aconteceu na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, em Brasília, e marcou o encerramento da agenda do governo neste ano.

Durante a reunião, Lula defendeu o diálogo como principal ferramenta de articulação política, tanto na relação com o Congresso Nacional quanto no cenário internacional.

Conversa com Trump e defesa do diálogo

Ao abordar a importância da negociação, o presidente citou conversas recentes com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo Lula, ele ressaltou ao norte-americano que o diálogo é uma alternativa mais eficaz e menos custosa do que conflitos.

De acordo com o presidente, a aposta na palavra e no argumento evita tensões e prejuízos nas relações entre países, reforçando a necessidade de soluções diplomáticas para disputas políticas e econômicas.

Avaliação do governo e prioridades para 2026

A reunião ministerial também teve como objetivo fazer um balanço dos três primeiros anos de governo e discutir as prioridades para 2026. O próximo ano será marcado pelo calendário eleitoral, o que deve levar à saída de alguns ministros que pretendem disputar cargos eletivos.

Lula destacou que o governo encerra 2025 em uma situação favorável, apesar de reconhecer que os resultados ainda não se refletem plenamente nas pesquisas de opinião.

Eleições e o “ano da verdade”

Ao comentar o cenário político, o presidente afirmou que 2026 será o “ano da verdade”. Segundo ele, a polarização política dificulta mudanças de posição do eleitorado, mas o período eleitoral permitirá que a população compare projetos e escolhas feitas ao longo dos últimos anos.

Lula reforçou que o governo iniciou o mandato com o discurso de reconstrução e união, avançou na implementação de políticas sociais e agora entra em um momento de consolidação e avaliação dos resultados apresentados.

Medida para reduzir juros de caminhões

Durante o encontro, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou que o presidente assinou uma medida provisória voltada à redução dos juros para o financiamento de caminhões. A iniciativa busca estimular a indústria e atender a demandas do setor produtivo.

Segundo Alckmin, a redução das taxas deve ajudar a retomar investimentos na indústria de veículos pesados e em outros segmentos ligados à produção.

Acordo Mercosul-União Europeia

O vice-presidente também destacou que o acordo entre Mercosul e União Europeia está próximo de ser concluído. A expectativa do governo é de que a formalização do tratado amplie o acesso do Brasil a novos mercados e fortaleça as exportações nacionais.

Encerramento do ano político

A última reunião ministerial de 2025 consolida o discurso do governo em torno do diálogo, da negociação política e da preparação para o ano eleitoral, que será decisivo para a definição dos rumos do país a partir de 2026.