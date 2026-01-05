Brasil pode substituir petróleo venezuelano para a China, afirma Jean Paul Prates

Ex-presidente da Petrobras destaca qualidade do petróleo brasileiro, força do pré-sal e riscos à produção da Venezuela em meio a tensões internacionais.

A crise na Venezuela e a instabilidade na produção do país colocam o petróleo brasileiro em posição estratégica no mercado internacional. Em entrevista à CNN Brasil, o ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que o Brasil deve assumir o papel de principal alternativa para a China no fornecimento de petróleo, caso o fluxo venezuelano seja afetado.

Segundo Prates, o debate central não está apenas na política internacional, mas na capacidade real de produção, qualidade do óleo e segurança dos contratos.

Quem é Jean Paul Prates

Jean Paul Prates é economista e especialista no setor energético. Foi presidente da Petrobras e é reconhecido por sua atuação na área de petróleo, gás e energia. A análise foi feita em entrevista ao programa Agora CNN, da CNN Brasil.

Produção de petróleo da Venezuela está muito abaixo do potencial

Prates ressaltou que a Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, com capacidade para produzir cerca de 3 milhões de barris por dia, mas atualmente produz menos de 1 milhão.

Segundo ele, essa queda ocorre por fatores como:

Falta de investimentos ao longo dos anos

Ineficiência operacional da PDVSA

Impacto de sanções e restrições contratuais

Esse cenário fragiliza o fornecimento venezuelano, especialmente para grandes compradores como a China.

Brasil se fortalece como fornecedor de petróleo

Com a instabilidade na Venezuela, o Brasil ganha espaço como fornecedor confiável de petróleo. Prates destacou que o país reúne vantagens técnicas e comerciais relevantes:

Petróleo de alta qualidade

Produção crescente no pré-sal

Campos com elevada produtividade

Presença de empresas chinesas em projetos brasileiros

Segundo o ex-presidente da Petrobras, esses fatores tornam o Brasil uma opção natural para suprir eventuais falhas no fornecimento venezuelano.

Brasil será o “backup” do petróleo venezuelano para a China

De acordo com Prates, cerca de 80% da produção da PDVSA está vinculada a contratos com a China, que podem ser impactados pelo novo cenário na Venezuela.

“O backup do óleo da Venezuela para a China será o Brasil”, afirmou.

Ele explicou que, além da qualidade do óleo, o Brasil oferece segurança jurídica e previsibilidade, elementos decisivos para contratos de longo prazo no setor petrolífero.

Qualidade do pré-sal brasileiro é diferencial

Prates reforçou que o petróleo produzido no pré-sal brasileiro tem características altamente valorizadas no mercado internacional, como:

Maior rendimento no refino

Menor custo de produção

Escala crescente de extração

Esses fatores ampliam a competitividade do Brasil frente a outros produtores e fortalecem o país como alternativa ao petróleo venezuelano.

Possível concorrência no futuro

Apesar do cenário favorável, Prates alertou que, caso a indústria petrolífera da Venezuela seja reestruturada e volte a operar em alta escala, o país pode se tornar um concorrente direto do Brasil no mercado internacional.

Ainda assim, no curto e médio prazo, a avaliação é de que o petróleo brasileiro tende a ganhar ainda mais espaço, principalmente junto à China.

Análise baseada em entrevista de Jean Paul Prates, ex-presidente da Petrobras, à CNN Brasil