ProJovem Itaquá abre inscrições para cursos livres profissionalizantes

Programa oferece formação para jovens de 15 a 29 anos

Jovens de Itaquaquecetuba já podem se inscrever no ProJovem Itaquá para os cursos livres profissionalizantes com certificação, professores qualificados e estrutura completa. O programa é voltado para quem deseja se preparar para o mercado de trabalho, explorar novas áreas, empreender com criatividade e se desenvolver em setores tecnológicos e inovadores.

“Essa é uma oportunidade concreta de transformação, que amplia horizontes e cria caminhos para que os jovens construam um futuro com autonomia e dignidade”, afirmou a secretária da Mulher, Hadla Issa. As inscrições devem ser feitas de forma online pelo link cutt.ly/rtzKLafm até 6 de fevereiro. Podem participar jovens com idade entre 15 e 29 anos, moradores do município, que preencham corretamente a ficha de inscrição. As aulas acontecerão no ProJovem, localizado na avenida Emancipação, 37 – Centro.

Entre as formações oferecidas estão cursos nas áreas de desenvolvimento de sites, conteúdo digital com inteligência artificial, design gráfico e criação 3D, comunicação digital com foco em podcast, desenho e ilustração em nível básico e intermediário, inglês, espanhol, moda, desenvolvimento de jogos 2D e marketing estratégico. “Esses cursos aproximam a juventude das novas profissões. É uma oportunidade única que estimula o empreendedorismo e abre portas para o mercado de trabalho”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Após o encerramento do período de inscrições, os candidatos selecionados serão contatados para confirmação da vaga e realização da matrícula, que ocorrerá entre os dias 9 e 14 de fevereiro. A orientação é que os inscritos fiquem atentos ao WhatsApp, canal oficial de comunicação do programa. “Estamos preparando nossos jovens para um mercado cada vez mais tecnológico e competitivo. O ProJovem conecta educação e inovação, fortalecendo o futuro de Itaquaquecetuba”, concluiu o secretário de Governo, Marcello Barbosa.