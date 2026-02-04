8º Quintal da Criança atende 250 estudantes em três dias de inclusão e lazer em Itaquá

Evento ofereceu atividades lúdicas e acessibilidade para estudantes com deficiência

A Secretaria de Educação de Itaquaquecetuba realizou, entre os dias 28 e 30 de janeiro, a 8ª edição do Quintal da Criança, iniciativa voltada aos estudantes com deficiência atendidos pelo Departamento de Educação Especial (DEE) e seus familiares.

Com temática de floresta, o evento promoveu momentos de inclusão, lazer e convivência em um ambiente acolhedor e acessível, beneficiando 250 estudantes e 148 pais e responsáveis. A iniciativa contou ainda com a atuação de 60 profissionais por dia, garantindo atendimento qualificado e humanizado aos participantes.

“O Quintal da Criança é um espaço de respeito e inclusão. Pensamos em cada detalhe para que as crianças se sintam acolhidas e tenham oportunidade de se expressar e conviver com suas famílias em um ambiente seguro”, destacou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.

Durante os três dias de programação, as crianças participaram de atividades como pintura facial, escultura em balão, musicalização, estação sensório-motora, brinquedos infláveis e cama elástica, além da distribuição de pipoca e algodão-doce.

As ações foram pensadas para estimular o desenvolvimento e a socialização, fortalecendo o vínculo familiar. “Investir em inclusão é investir em dignidade. Eventos como esse reforçam a importância da presença do poder público e dos pais para o desenvolvimento das crianças”, disse o prefeito Eduardo Boigues.

Para garantir a participação de todos, a prefeitura disponibilizou transporte especial aos estudantes com dificuldade de mobilidade, com trajeto de ida e volta entre a residência e o local do evento. “Mais uma ação de sucesso e que atendeu as necessidades das crianças e suas famílias. É assim que construímos uma cidade mais humana”, finalizou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.