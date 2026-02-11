Arujá é Selo Ouro nacional de alfabetização

Arujá conquistou o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e reafirmou seu protagonismo no Alto Tietê nas políticas públicas voltadas à alfabetização na idade certa. O reconhecimento é concedido pelo Ministério da Educação (MEC) aos municípios que se destacam na implementação de ações efetivas para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental.

O feito, alcançado nesta terça-feira (10), é resultado do trabalho conjunto da Prefeitura de Arujá e da Secretaria Municipal de Educação, integrado a ações e programas como: o Alfabetiza Juntos, o uso da plataforma de leitura Elefante Letrado, a aplicação da Avaliação de Fluência Leitora (Parc CAEd), a adoção de material do Currículo em Ação (entregue bimestralmente aos estudantes), dentre outros.

A certificação é concedida pelo MEC em três categorias: Bronze, concedido aos municípios que pontuam entre 60 e 90 pontos na categoria, Prata, aos municípios que pontuam de 90 a 109 pontos, e Ouro, aos municípios que pontuam entre 110 e 150 pontos. Arujá teve como nota preliminar 139 pontos, ou seja, alcançou mais de 90% dos pontos possíveis.

Ainda no âmbito de políticas públicas referentes à alfabetização, Arujá ainda superou, em 2024, a meta nacional de alfabetização infantil (de 55,66%) com 60,67% de crianças alfabetizadas – extrapolando, inclusive, a projeção elencada pela pasta, de 60,36%.

Ainda de acordo com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, o trabalho é contínuo e a meta para 2030 é alcançar o marco de 80% de estudantes alfabetizados na idade certa no município.