Prefeitura de Suzano retoma coleta de lixo com força-tarefa em toda a cidade

A Prefeitura de Suzano retomou, na noite desta terça-feira (10/02), os trabalhos de coleta de lixo em diferentes regiões do município. As equipes já estão nas ruas atuando de forma intensificada para regularizar o serviço e garantir a limpeza urbana em toda a cidade.

A ação conta com uma força-tarefa que mobiliza servidores, caminhões e maquinários, priorizando os pontos que registraram maior acúmulo de resíduos nos últimos dias. O objetivo é restabelecer a normalidade do serviço no menor prazo possível, assegurando melhores condições de higiene e organização nos bairros.

De acordo com a administração municipal, os trabalhos seguirão de forma contínua ao longo da semana, até que a situação esteja completamente normalizada. A prefeitura reforça que o monitoramento das atividades está sendo realizado de maneira permanente, a fim de garantir a eficiência da operação.

Os registros realizados nesta noite evidenciam o empenho das equipes na recomposição do serviço e reafirmam o compromisso da gestão municipal com a saúde pública, o bem-estar da população e a manutenção da cidade limpa.

A Prefeitura de Suzano segue adotando todas as medidas necessárias para assegurar a regularidade da coleta e pede a colaboração dos munícipes para o correto descarte de resíduos, contribuindo para a preservação do espaço urbano.

FOTOS

Local: avenida Francisco Marengo

Região norte de Suzano

Local: Jardim Suzanopolis

Região Centro-Expandido

Local: Jardim Monte Cristo

Região Centro