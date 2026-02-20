Itaquá recebe 50 novos estagiários de medicina

Atividades em unidades de saúde reforçam atendimento básico à população

A rede municipal de saúde de Itaquaquecetuba passou a contar, neste mês, com o reforço de cerca de 50 estagiários de medicina. Os estudantes, em fase final do curso, iniciaram o estágio supervisionado nos equipamentos do município.

Cumprindo carga horária prática obrigatória da graduação, os estagiários estão sempre acompanhados por médicos ou outros profissionais de saúde. Eles não realizam atendimentos de forma independente nem substituem servidores da rede.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Centro de Saúde (CS) 24 horas, nas unidades da Estratégia Saúde da Família (USFs) e nos serviços de saúde mental, os estagiários auxiliam na rotina, como no acolhimento inicial dos pacientes e na orientação ao público, com supervisão direta.

De acordo com a pasta, a proposta é fortalecer o atendimento sem alterar a estrutura profissional já existente. “Os estudantes atuam no apoio às equipes, sempre acompanhados por profissionais habilitados, ajudando no primeiro contato com o paciente e na organização do fluxo das unidades”, explicou o secretário de Saúde e de Assistência Social, Gabriel Rocha.

“A vivência na rede pública permite que o estudante compreenda a dinâmica do atendimento e aprenda ao lado de profissionais experientes, sem assumir responsabilidades que cabem aos médicos da unidade”, acrescentou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

“Itaquá abarca bons profissionais, então é justo que a cidade receba estudantes em unidades de saúde de forma adequada e profissional. São estudantes que em breve podem voltar a atender na cidade como médicos formados”, completou o prefeito Eduardo Boigues.