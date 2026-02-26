Gestão Eduardo Boigues reduz em 86% o número de homicídios em Itaquaquecetuba-SP

O número de homicídios dolosos caiu drasticamente em Itaquaquecetuba-SP. Em 24 anos, a cidade de meio milhão de habitantes, governada atualmente pelo prefeito Delegado Eduardo Boigues (PL), viu o índice de assassinatos despencar 86%: de 209 registros em 2001 para 29 em 2025. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Governo do Estado de São Paulo (https://www.ssp.sp.gov.br/estatistica). Investimento pesado ao longo dos últimos cinco anos na área fizeram a diferença e colaboraram para a queda neste tipo de crime.

Há pouco mais de duas décadas, Itaquá chegou a ranquear entre as mais violentas do estado. Segundo a SSP, entre 2001 e 2004, período em que a cidade esteve sob o comando do então prefeito Mario Luiz Moreno (na época, do PMDB), foram registrados 699 casos de homicídios, com um total de 745 vítimas. O número representa a mais alta taxa de assassinatos do município da base de dados oficiais do governo paulista.

Entre 2005 e 2008, no mandato de Armando Tavares Filho, o Armando da Farmácia (na época, filiado ao PL e, hoje, no Solidariedade), os homicídios dolosos também alcançavam altos patamares: um total de 355 casos e 381 pessoas assassinadas. De 2009 a 2012, na segunda administração de Armando, foram 256 os registros e 283 as execuções.

Já entre 2013 e 2016, primeira gestão de Mamoru Nakashima (na época, filiado ao PTN e, hoje, no PSDB), Itaquaquecetuba totalizou 215 casos, com 233 vítimas fatais. De 2017 a 2020, segundo mandato de Mamoru, foram 127 as ocorrências, além de 134 pessoas executadas.

A queda acentuada vem nos quatro anos seguintes, de 2021 a 2024, no primeiro governo do Delegado Eduardo Boigues como prefeito de Itaquá. De acordo com o Estado, houve o registro de 109 homicídios, com 115 vítimas fatais — o menor patamar desde a série histórica da estatística.

Já na comparação dos dados de 2025, primeiro ano da segunda gestão de Boigues, com 2001, primeiro ano do mandato de Mario Moreno, há uma queda de 86% nos homicídios dolosos: 29 casos contra 209.

Expertise em Segurança Pública

Delegado de Polícia com mais de 20 anos de experiência e reconhecido por bater de frente com a criminalidade, Boigues, antes mesmo de se eleger prefeito de Itaquaquecetuba, atuou na Polícia Civil da cidade, de 2006 a 2016 – especificamente na investigação de homicídios, a partir de 2008 – quando o município começa a experienciar redução na violência.

Para combater a violência, uma das iniciativas do delegado, em 2011, foi a estruturação da Delegacia de Homicídios e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise).

Na Prefeitura de Itaquaquecetuba desde 2021 e reeleito para o segundo mandato em 2024, já em primeiro turno, com 92,9% dos votos válidos – sendo o prefeito mais bem votado no Brasil, naquele pleito, entre as cidades com mais de 200 mil habitantes -, Boigues trouxe a experiência da Polícia Civil para a gestão com a meta de reduzir ainda mais os índices de violência da cidade.

Logo no início do primeiro mandato (2021/2024), o prefeito-delegado, na época filiado ao PP, investiu fortemente na área. Reestruturou a Guarda Civil Municipal (GCM) e comprou novos equipamentos, como coletes, armas e veículos — entre eles, o blindado “Tempestade”, utilizado para dispersar com jatos de água os “pancadões”.

Para comandar a pasta de Segurança Urbana, Boigues designou um coronel da Polícia Militar (PM) e decretou tolerância zero para a bandidagem:

“A GCM não era reconhecida pela população com uma Força de Segurança. Hoje, a corporação atua de forma ostensiva, faz bloqueios preventivos, atende emergências, acolhe denúncias da comunidade e, principalmente, está presente. Fora isso, trabalhamos de forma unificada com Secretarias estratégicas e apostamos em estratégia. Isso impacta diretamente na segurança dos cidadãos no dia a dia. Acabou aquela história que Itaquá é lugar para desova de criminoso. O bandido sabe que a história, aqui (Itaquá) mudou, e faz tempo”, dispara Boigues.

CASOS DE HOMICÍDIOS NAS ÚLTIMAS GESTÕES | ITAQUAQUECETUBA-SP

Prefeito Mario Moreno (PMDB)

2004 – 130 casos

2003 – 165 casos

2002 – 195 casos

2001 – 209 casos

TOTAL: 699 casos

Prefeito Armando Tavares Filho, o Armando da Farmácia (PL)

2008 – 51 casos

2007 – 73 casos

2006 – 115 casos

2005 – 116 casos

TOTAL: 355 casos

Prefeito Armando Tavares Filho, o Armando da Farmácia (PL)

2012 – 63 casos

2011 – 62 casos

2010 – 65 casos

2009 – 66 casos

TOTAL: 256 casos

Prefeito Mamoru Nakashima (PTN)

2016 – 45 casos

2015 – 49 casos

2014 – 52 casos

2013 – 69 casos

TOTAL: 215 casos

Prefeito Mamoru Nakashima (PSDB)

2020 – 31 casos

2019 – 19 casos

2018 – 42 casos

2017 – 35 casos

TOTAL: 127 casos

Prefeito Eduardo Boigues (PP / PL)

2025 – 29 casos

2024 – 23 casos

2023 – 27 casos

2022 – 28 casos

2021 – 31 casos

TOTAL: 109 casos

Fonte: Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Governo do Estado de São Paulo