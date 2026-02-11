Ferraz é selo ouro no Compromisso com a Alfabetização pelo segundo ano consecutivo

Pelo segundo ano consecutivo a Prefeitura de Ferraz conquistou o Selo Ouro certificado pelo Ministério da Educação. O anúncio foi publicado nesta semana pelo MEC.

Quando o assunto é alfabetização, Ferraz de Vasconcelos se destaca e comemora grandes avanços. O Ministério da Educação (MEC) divulgou na última segunda-feira (09) o resultado do Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização, que calcula os níveis de letramento dos alunos em todo o país, e Ferraz levou o selo ouro.

Este já é o segundo ano consecutivo que a cidade garante o selo que é dividido em: ouro, prata e bronze. Os resultados são medidos por meio de uma série de ações realizadas pela Secretaria de Educação e encaminhadas ao Ministério da Educação (MEC).

Ações como formação de docentes e gestores, distribuição de materiais didáticos e complementares e a institucionalização e implementação da política de alfabetização foram esforços decisivos para o avanço nos resultados.

“É um motivo de grande alegria para nós ganharmos o selo mais uma vez. Este resultado só é possível graças ao empenho e à dedicação dos professores que, ao longo do ano letivo, não medem esforços para dar o melhor aos seus alunos”, relatou a secretária de Educação, Paula Trevizolli.

Nos últimos anos, a Rede Municipal de Ferraz de Vasconcelos vem apresentando avanços consistentes em seus indicadores educacionais. O município tem avançado no número de crianças alfabetizadas na idade certa e diminuído gradativamente os indicadores de não alfabetizados, superando metas estabelecidas e evidenciando o impacto das ações implementadas.