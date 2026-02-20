Poá reduz roubos de veículos em 35% e aumenta número de prisões em 58% no primeiro ano da gestão Saulo Souza

Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado apontam queda expressiva da criminalidade em 2025, resultado do reforço estrutural da Guarda Civil Municipal (GCM) e de ações integradas com as Polícias Militar e Civil

No primeiro ano da gestão do prefeito Saulo Souza, Poá registrou melhora significativa nos índices de segurança em comparação a 2024, com redução expressiva em crimes como roubo de veículos (35%) e roubo de carga (46%), além do aumento da produtividade policial, com o total de prisões crescendo 58% e ocorrências de tráfico de drogas subindo 49% em um ano, conforme dados oficiais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP). Os números reforçam que as ações adotadas ao longo de 2025 colocaram a segurança pública do município em um novo patamar.

Entre os principais avanços apontados no levantamento estadual está a queda nos casos de roubo de veículos, de 217 para 142 ocorrências (35%), enquanto o roubo de carga apresentou retração ainda maior, de 46%, passando de 15 para oito registros. O mesmo vale para os crimes de latrocínio, que caíram de três ocorrências em 2024 para uma em 2025, redução de 66%, além da diminuição nas tentativas de homicídio, que caíram de cinco para quatro casos, retração de 20%.

Produtividade policial

Os dados referentes à produtividade policial também apontam para um momento de maior segurança na cidade. As prisões saltaram de 92 para 146 em um ano, alta de 58%. O número de ocorrências de tráfico de drogas registrado também cresceu de 41 para 61 no mesmo período, garantindo elevação de 49%, assim como os inquéritos abertos na cidade, que passaram de 568 para 660 (16%).

Crimes sexuais

Os números da SSP mostram queda significativa nos crimes sexuais. O total de estupros caiu de 45 registros em 2024 para 22 em 2025, redução de 51%, sendo que os casos de estupro de vulnerável diminuíram de 36 para 15 ocorrências, queda de 58%.

Investimento

Todos os resultados positivos para Poá refletem uma estratégia baseada em planejamento, fortalecimento da Guarda Civil Municipal (GCM), parceria com as Polícias Militar e Civil e presença constante nas ruas.

Desde o início de 2025, a Prefeitura intensificou operações permanentes de patrulhamento, com foco no combate ao tráfico de drogas, prevenção de crimes patrimoniais e ações contra a perturbação do sossego, ampliando a sensação de segurança nos bairros e regiões de maior circulação.

Um dos destaques da política de segurança da atual gestão foi o avanço em ações estruturantes, com renovação da frota e entrega de novas viaturas, incluindo veículos 4×4 para as equipes especializadas da ROMU, motos de 500 cilindradas para as Rondas Ostensivas com Motocicletas (ROMO) e automóveis devidamente equipados para o policiamento de rotina, além da aquisição de radiocomunicadores, para os veículos e para uso dos GCMs, e novos coletes balísticos, ampliando a capacidade operacional da corporação.

Também houve a implantação do novo pró-labore aos policiais militares que atuam no município, medida que voltou a tornar a cidade mais atrativa para profissionais que antes optavam por trabalhar em municípios vizinhos, reforçando o efetivo nas ruas.

Para o prefeito, os resultados alcançados em 2025 representam apenas o começo de um projeto mais amplo para a segurança pública. “É a segurança pública de Poá em um próximo nível. Esses avanços mostram que estamos no caminho certo, mas isso é só o início. Já anunciamos a obra do posto do Corpo de Bombeiros, um sonho antigo da população poaense que vai se tornar realidade. Em breve, também realizaremos a troca de todo o parque de iluminação pública por LED e a implantação de 150 novas câmeras de monitoramento na cidade. As licitações para isso, inclusive, já estão em andamento. Tudo isso para garantir mais proteção, prevenção e qualidade de vida para a população”, destacou.

O secretário de Segurança Urbana reforçou a responsabilidade da pasta diante dos números positivos. “Os dados mostram que o trabalho está dando resultado, mas também aumenta a nossa responsabilidade. Seguiremos atuando de forma integrada, com operações constantes, valorização dos nossos agentes e planejamento estratégico, para melhorar cada vez mais os índices e garantir a segurança da população poaense”, afirmou.

Para o capitão da Polícia Militar de Poá, Kaio de Siqueira Domingues, a implantação do novo pró-labore representou um avanço significativo para a segurança pública. “Com esse benefício, a cidade voltou a se tornar atrativa para profissionais que antes optavam por trabalhar em municípios vizinhos que ofereciam essa valorização. Outro fator que merece destaque é o alinhamento entre as forças de segurança e a sociedade organizada, por meio do CONSEG, fundamental para integrar ações, ouvir as demandas da comunidade e construir soluções conjuntas de forma estratégica e eficiente”, concluiu.

De acordo com o delegado titular de Poá, Carlos Emílio Pernambuco, a redução nos índices de vários delitos vem “coroar a união e a integração das forças de segurança da cidade”. Segundo ele, os resultados significativos são resultado também “do inegável apoio da sociedade civil” e da administração municipal. “Do ponto de vista da Polícia Civil destacamos um aumento dos esclarecimentos de delitos patrimoniais também e do enfoque no combate à violência doméstica, com a instauração de vários inquéritos policiais visando a responsabilização dos autores e das diversas medidas protetivas pleiteadas e concedidas pela Justiça”, acrescentou.