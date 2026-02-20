PROCON e Coordenadoria da Mulher realizam ação de conscientização sobre Protocolo “Não Se Cale” e campanha “Não é Não”

Equipes distribuíram materiais informativos para comerciantes, trabalhadores e população no centro de Ferraz, reforçando a importância de espaços públicos seguros para as mulheres

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio do PROCON e da Coordenadoria da Mulher, realizou ação conjunta de conscientização sobre direitos das mulheres e prevenção à violência de gênero. A iniciativa levou informação direta para comerciantes, trabalhadores e população que circulava pela região central da cidade.

Durante a ação, foram distribuídos materiais sobre o Protocolo “Não Se Cale” e a campanha “Não é Não”, dois instrumentos essenciais para transformar espaços públicos em ambientes verdadeiramente seguros para as mulheres.

O Protocolo “Não Se Cale” é obrigatório para bares, restaurantes, casas de shows e eventos, orientando como agir diante de situações de assédio e violência, estabelecendo fluxos claros de acolhimento e encaminhamento. Os estabelecimentos devem prestar auxílio imediato à mulher que se sinta em situação de risco ou tenha sofrido assédio, oferecendo espaço seguro e acompanhamento até o transporte ou acionamento das autoridades.

A campanha “Não é Não” reforça um princípio fundamental que ainda precisa ser dito e respeitado: consentimento não é detalhe, é regra. A iniciativa busca conscientizar a população sobre o respeito aos limites e à autonomia das mulheres em todos os espaços de convivência.

“Nosso objetivo é construir uma cidade onde bares, comércios, eventos e ruas sejam locais de convivência, não de constrangimento. Quando o poder público ocupa o espaço com orientação, prevenção e posicionamento claro, a mensagem é direta: a violência não será normalizada”, destaca Juliane Gallo, Coordenadora Executiva da Mulher de Ferraz de Vasconcelos.

A ação teve como foco a abordagem direta, “olho no olho”, permitindo esclarecer dúvidas, orientar sobre responsabilidades e reforçar que informação gera responsabilidade, e responsabilidade gera proteção.

A Coordenadoria da Mulher e o PROCON seguem atuando de forma integrada na defesa dos direitos das mulheres e na construção de uma cidade mais segura e acolhedora para todas.

CANAIS DE DENÚNCIA

Mulheres em situação de violência ou assédio podem buscar ajuda:

• Casa da Mulher: Telefone: (11) 4675-4037

• DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER (DDM): (11) 4725-3814

• GUARDIÃ MARIA DA PENHA (GCM) Telefones: (11) 4679-4334 | (11) 4677-3112

• Polícia Militar: 190