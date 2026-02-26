Prefeitura de Ferraz promove passeio cultural para crianças do Jardim Soeiro e Favela dos Sonhos na Fábrica de Cultura na Vila Curuçá

Iniciativa garantiu transporte, alimentação e acesso gratuito a espetáculo teatral infantil

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoveu, na última quarta-feira (25), uma vivência cultural com crianças moradoras do Jardim Soeiro e Favela dos Sonhos. A atividade foi realizada na Fábrica de Cultura 4.0, na Vila Curuçá, onde os participantes assistiram ao espetáculo teatral “Espantalho — Uma História de Oz”, produção voltada ao público infantil e inspirada no consagrado universo de Oz.

Esta iniciativa integrou o conjunto de ações estruturadas pela Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, com o propósito de ampliar o acesso de crianças em situação de vulnerabilidade social a bens culturais, experiências formativas e atividades de lazer.

A seleção dos participantes ocorreu por meio de associações comunitárias que atuam diretamente nos territórios e acompanham as famílias cadastradas. A organização contou com a parceria do Instituto Recreativo Vunji, que colaborou na mobilização e no acompanhamento das crianças ao longo da programação.

Para assegurar conforto e segurança, a administração municipal disponibilizou transporte, alimentação e suporte técnico integral durante toda a atividade. A equipe da Secretaria foi responsável pela coordenação logística e pelo acompanhamento do grupo.

A ação integrou um calendário permanente de iniciativas voltadas às comunidades atendidas, que já incluiu visitas a museus, equipamentos culturais e eventos esportivos na região.

Para o secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Alexandre Domingos da Silva, o projeto contribuiu diretamente para a formação social e cultural dos participantes. “Nosso objetivo é ampliar horizontes e garantir que as crianças das comunidades tenham acesso à cultura, ao lazer e a novas experiências. Esses passeios ajudam a afastar, ainda que por algumas horas, os jovens de contextos de vulnerabilidade e mostram que eles podem ocupar todos os espaços da cidade. A Prefeitura oferece o suporte necessário para que essas ações aconteçam com segurança e continuidade”, destacou.