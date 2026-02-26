Santa Isabel conquista Selo Ouro do Sebrae de Referência em Atendimento

O município de Santa Isabel foi reconhecido com o Selo Ouro Sebrae de Referência em Atendimento, certificação concedida pelo Sebrae a cidades que se destacam na qualidade do atendimento prestado a empreendedores.

O selo reconhece o desempenho das Salas do Empreendedor que apresentam bons resultados em critérios como qualidade do atendimento ao público, eficiência na prestação de serviços a microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas, oferta de capacitações, ações de incentivo ao empreendedorismo e impacto no fortalecimento da economia local.

A certificação é concedida após avaliação técnica que considera indicadores de desempenho, organização dos serviços e efetividade das ações desenvolvidas no apoio aos pequenos negócios. O nível Ouro representa a classificação mais elevada dentro do programa.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico representou o município na cerimônia de premiação. Segundo a administração municipal, o reconhecimento reflete o trabalho desenvolvido na orientação a empreendedores, no incentivo à formalização de negócios e no suporte técnico oferecido à população.

De acordo com a prefeitura, a conquista reforça o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico, à geração de oportunidades e ao fortalecimento do ambiente de negócios no município.