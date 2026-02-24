Search
Santa Isabel celebra reconhecimento de duas escolas municipais por excelência no IDEB e valorização dos educadores

A Prefeitura de Santa Isabel celebra mais uma importante conquista para a educação do município. Duas escolas da Rede Municipal de Ensino foram contempladas pelo programa Reconhecimento Mais Professores , em razão dos excelentes resultados alcançados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Foram contempladas a EMEF João José de Almeida Filho e a EMEB Vereador Luiz Benedito, destacando o comprometimento, a dedicação e a excelência do trabalho desenvolvido por seus educadores ao longo de 2024.

Como forma de valorização, cada profissional receberá o valor de R$ 3.000,00, destinado exclusivamente à aquisição de equipamentos tecnológicos que contribuirão para o fortalecimento da prática pedagógica e para a melhoria contínua do ensino ofertado aos nossos alunos.

Assim que os cartões estiverem disponíveis para utilização, a Secretaria Municipal de Educação realizará a comunicação oficial, com todas as orientações necessárias.

Esse reconhecimento reafirma o compromisso da Prefeitura de Santa Isabel com a valorização dos profissionais da educação e com a construção de uma escola pública cada vez mais forte, eficiente e transformadora. “Seguimos investindo em pessoas, em qualidade e no futuro da nossa cidade”.

