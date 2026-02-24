Prefeito lança ‘Megamutirão de Zeladoria’ com 200 trabalhadores e 100 veículos e máquinas

Ação integrada começou nesta segunda-feira (23/02) e contempla quatro frentes de trabalho em todas as regiões de Suzano

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta segunda-feira (23/02) o projeto “Suzano em Ação – Megamutirão de Zeladoria”, uma grande força-tarefa que reúne cerca de 200 trabalhadores e aproximadamente 100 veículos e máquinas para intensificar serviços de limpeza, manutenção e conservação urbana pelos próximos dias em todos os cantos da cidade. A apresentação oficial das equipes e o pontapé inicial dos trabalhos ocorreram no Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, no Sesc, onde o prefeito Pedro Ishi concedeu entrevista coletiva a 15 veículos de imprensa para detalhar a estratégia da operação.

A iniciativa surge em um momento desafiador após o abandono dos trabalhos de coleta de resíduos por parte da antiga empresa responsável pelo serviço. A administração municipal decretou estado de calamidade ambiental e sanitária e, na sequência, viabilizou a contratação emergencial da Troupe Brasil Ltda., que agora conduz os trabalhos. Paralelamente à reorganização da coleta domiciliar, com cronograma fixo por bairros e períodos, o megamutirão amplia a atuação das equipes de zeladoria para acelerar a recuperação de áreas impactadas.

Estruturada em quatro grandes grupos, a operação foi planejada para atender simultaneamente diferentes regiões, com frentes compostas por roçagem, caminhões basculantes, carrocerias, retroescavadeiras, equipes de tapa-buraco, pintura e manutenção de iluminação pública. Além disso, cada conjunto conta com reforços compartilhados, como equipes da Operação Cata-Treco, caminhões de coleta seletiva vinculados à Secretaria de Meio Ambiente, pintura de postes e guias e conservação de praças.

O Grupo 1 iniciou os trabalhos nos bairros Parque Maria Helena, Cidade Miguel Badra, Vila Maluf e Vila Maria de Maggi. Já o Grupo 2 atua nas regiões do Parque Buenos Aires e Vila Fátima. Ambos compartilham equipes extras para ampliar o alcance dos serviços e garantir maior agilidade. O Grupo 3 atende os bairros Vila Amorim, Vila Mazza, Vila Urupês, Jardim Santa Lúcia, Jardim Colorado e Jardim Natal. Já o Grupo 4 reúne equipes mobilizadas no Jardim Monte Cristo, Jardim Suzanópolis, Jardim Imperador, Cidade Cruzeiro do Sul e Jardim Quaresmeira.

De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, o trabalho integrado nas próximas semanas reforça não apenas a limpeza urbana, mas também a segurança viária. “Estamos atuando de forma estratégica, unindo roçagem, tapa-buraco e manutenção da sinalização para melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para motoristas e pedestres. É um esforço conjunto para dar respostas rápidas à população”, afirmou o chefe da pasta.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que o megamutirão complementa o novo cronograma da coleta domiciliar. “Depois de superarmos o problema com a antiga concessionária e estruturarmos um novo contrato emergencial, avançamos para uma etapa ainda mais robusta de organização da cidade. O mutirão fortalece a manutenção preventiva e amplia a capacidade de atendimento das demandas acumuladas”, disse.

Para o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, a ação também tem impacto ambiental direto. “A retirada de resíduos, a limpeza de áreas verdes e a conscientização sobre o descarte correto são fundamentais para evitar alagamentos, proliferação de vetores e degradação ambiental. Estamos trabalhando de forma integrada para preservar a cidade e promover qualidade de vida”, ressaltou.

Por sua vez, o secretário de Governo, Alex Santos, enfatizou o caráter transversal da iniciativa. “O megamutirão demonstra a integração entre as secretarias e o alinhamento da gestão. Quando unimos esforços, conseguimos resultados mais rápidos e eficientes. A população percebe essa presença do poder público nos bairros”, declarou o chefe da pasta.

O vice-prefeito Said Raful reforçou a importância da presença simultânea das equipes nas regiões. “Não se trata de uma ação pontual, mas de uma mobilização ampla, com planejamento e metas. Estamos acompanhando de perto cada frente de trabalho para garantir que os serviços cheguem a quem mais precisa”, afirmou.

Durante a coletiva, o prefeito Pedro Ishi destacou que o megamutirão simboliza uma resposta firme da administração municipal diante dos desafios recentes. O chefe do Executivo também reforçou a orientação para que a população colabore, respeitando os dias e horários de coleta, evitando o descarte irregular de entulho e resíduos volumosos e utilizando os canais adequados disponibilizados pelo município. “Estamos nas ruas com cerca de 200 servidores e 100 veículos e máquinas, atuando de forma integrada em todas as regiões. O megamutirão é uma demonstração do nosso compromisso com a cidade, com a saúde pública e com a qualidade de vida da população. Seguiremos trabalhando com planejamento, transparência e responsabilidade para manter Suzano limpa, organizada e bem cuidada. Contamos com a colaboração da população neste processo”, destacou o chefe do Executivo.

O lançamento oficial do projeto “Suzano em Ação – Megamutirão de Zeladoria” também foi acompanhado por vereadores de Suzano. Estiveram presentes o presidente da Câmara, Artur Takayama; o vice-presidente Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro; Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado; Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei; Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.