Encontro de Mulheres Empreendedoras movimenta Santa Isabel e impulsiona pequenos negócios

Evento reuniu 49 empresárias, fortaleceu conexões estratégicas e destacou o papel do empreendedorismo feminino na economia local

A cidade de Santa Isabel viveu uma manhã marcada por protagonismo feminino, geração de oportunidades e fortalecimento da economia local com a realização do Primeiro Encontro Mulheres de Negócios, promovido nesta terça-feira (03/03).

O evento aconteceu nas dependências do Lions Club Santa Isabel e reuniu 49 mulheres empreendedoras, que participaram mediante inscrição prévia. A iniciativa teve como principal objetivo criar uma rede de contatos sólida entre micro e pequenas empresárias do município.

Conexões estratégicas e fortalecimento da economia local

Voltado ao público feminino empreendedor, o encontro proporcionou um ambiente propício para troca de experiências, compartilhamento de conhecimento e construção de novas parcerias comerciais.

A proposta central foi fomentar a interação entre as Micro e Pequenas Empresas (MPEs), ampliando oportunidades de negócios dentro do próprio município. A criação de conexões estratégicas é considerada um dos pilares para o crescimento sustentável dos pequenos empreendimentos.

Ao incentivar o networking entre empresárias locais, o evento contribui diretamente para o fortalecimento da economia isabelense, estimulando a circulação de recursos e a valorização do comércio e dos serviços da cidade.

Parcerias reforçam compromisso com o empreendedorismo feminino

O Primeiro Encontro Mulheres de Negócios contou com o apoio de importantes instituições que atuam no desenvolvimento empresarial. A iniciativa teve parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), da Associação Comercial e Industrial de Santa Isabel (ACISI), do CEMEC Santa Isabel, da Prefeitura de Santa Isabel e do Sicredi.

A união entre poder público, entidades empresariais e instituições financeiras demonstra o compromisso coletivo com o fortalecimento do empreendedorismo feminino, reconhecendo o impacto direto das mulheres no desenvolvimento econômico e social da cidade.

Semana da Mulher e valorização do protagonismo feminino

O encontro integra a programação oficial da Semana da Mulher em Santa Isabel, período dedicado à valorização das conquistas femininas e à promoção de políticas de incentivo à igualdade de oportunidades.

Mais do que celebrar datas simbólicas, a ação reforça o papel estratégico das mulheres na geração de renda, na criação de empregos e na inovação nos pequenos negócios.

O empreendedorismo feminino tem crescido de forma consistente no Brasil, e iniciativas locais como esta contribuem para ampliar a autonomia financeira e a visibilidade das empresárias no cenário regional.

Continuidade e expansão da rede de apoio

A expectativa dos organizadores é que o encontro tenha continuidade e passe a integrar de forma permanente o calendário de ações voltadas ao desenvolvimento empresarial no município.

A consolidação de uma rede de apoio estruturada pode gerar impactos positivos de longo prazo, como maior formalização de negócios, ampliação de parcerias e fortalecimento da competitividade das MPEs locais.

Com a adesão significativa já na primeira edição, o Primeiro Encontro Mulheres de Negócios se firma como um passo importante na construção de um ambiente cada vez mais favorável ao crescimento das empreendedoras de Santa Isabel.