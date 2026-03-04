Ferraz de Vasconcelos inicia entrega de mais de 100 mil peças de uniformes para alunos da rede municipal

Distribuição dos kits escolares beneficia mais de 14 mil estudantes em 32 escolas e reforça segurança e identidade nas unidades de ensino

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou nesta terça-feira (03) a entrega dos novos uniformes escolares para estudantes da rede municipal de ensino. Ao todo, mais de 100 mil peças serão distribuídas, beneficiando cerca de 14 mil alunos em 32 escolas da cidade.

A ação faz parte do planejamento da Secretaria Municipal de Educação para garantir que os estudantes tenham acesso gratuito ao vestuário escolar completo, promovendo igualdade, segurança e padronização nas unidades de ensino.

Distribuição acontece de forma gradual nas escolas

A entrega dos uniformes está sendo realizada por etapas, seguindo um cronograma organizado. O processo ocorre escola por escola, permitindo melhor logística e atendimento adequado às famílias.

De acordo com a administração municipal, o objetivo é assegurar que todos os alunos contemplados recebam seus kits de maneira estruturada, evitando filas e transtornos.

Os pais e responsáveis devem acompanhar a agenda escolar dos filhos, pois cada unidade informará as datas específicas de entrega.

O que contém o kit de uniforme escolar

Cada estudante receberá um kit completo, composto por:

Camiseta de manga curta

Camiseta de manga longa

Regata

Jaqueta

Calça

Bermuda

Par de tênis

Com a entrega das peças, a prefeitura garante que os alunos tenham roupas adequadas tanto para dias mais quentes quanto para períodos de temperaturas mais baixas, assegurando conforto ao longo do ano letivo.

Segurança, identidade e inclusão social

Segundo a secretária municipal de Educação, Paula Trevizolli, o uniforme vai além da padronização visual.

“O uniforme escolar é uma maneira de trazer segurança e pertencimento aos alunos. Além de quebrar barreiras de divisões socioeconômicas e promover identidade”, destacou.

O uso do uniforme contribui para reduzir diferenças visíveis entre os estudantes, fortalecendo o sentimento de igualdade dentro do ambiente escolar. Além disso, facilita a identificação dos alunos, aumentando a segurança nas dependências das escolas.

Creches não recebem os uniformes

A Secretaria de Educação ressalta que as creches do município não estão incluídas nesta etapa de distribuição. A entrega contempla exclusivamente os alunos matriculados nas 32 escolas da rede municipal que atendem outras faixas da educação básica.

Investimento na educação municipal

A distribuição de mais de 100 mil peças representa um importante investimento na educação pública de Ferraz de Vasconcelos. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos estudantes e o apoio às famílias, especialmente em um cenário de desafios econômicos.

Com a entrega dos kits, a prefeitura busca não apenas oferecer vestuário adequado, mas também promover dignidade, inclusão social e melhores condições de permanência dos alunos na escola ao longo do ano letivo.