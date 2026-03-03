Pesquisa Real Time Big Data: Lula lidera no 1º turno e aparece em empate técnico com Flávio e Ratinho no 2º turno

A nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (3), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece na liderança em todos os cenários simulados de primeiro turno para a eleição presidencial. Já nas projeções de segundo turno, o levantamento aponta um cenário mais equilibrado, com empate técnico contra Flávio Bolsonaro e Ratinho Junior.

O estudo ouviu 2.000 pessoas entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O registro foi feito no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09353/2026.

No primeiro cenário testado, Lula soma 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece com 32%, enquanto Ratinho Junior registra 9%. Os demais candidatos pontuam entre 2% e 3%. Votos brancos e nulos somam 7%, e outros 7% não souberam ou não responderam.

Em um segundo cenário, Lula chega a 40% das intenções de voto, contra 34% de Flávio Bolsonaro. Eduardo Leite marca 4%, seguido por Romeu Zema com 3%. Brancos e nulos representam 7%, e 8% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

No terceiro cenário estimulado, Lula mantém 40%. Flávio Bolsonaro aparece com 33%, e Ronaldo Caiado soma 5%. Os demais nomes permanecem com índices inferiores. Brancos, nulos e indecisos continuam na faixa de 15%.

Segundo o levantamento, o desempenho do presidente se manteve estável em relação à rodada anterior. Já Flávio Bolsonaro apresentou oscilação positiva dentro da margem de erro, enquanto os candidatos que aparecem em terceiro lugar registraram leve recuo.

A pesquisa também simulou cenários de segundo turno. Em eventual disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente tem 42% das intenções de voto, contra 41% do senador. Como a diferença está dentro da margem de erro, o cenário é considerado de empate técnico. Brancos e nulos somam 10%, e 7% não souberam ou não responderam.

Em confronto com Ratinho Junior, Lula aparece com 43%, enquanto o governador do Paraná marca 39%. A diferença de quatro pontos também está dentro da margem de erro. Nesse cenário, 11% declararam voto branco ou nulo, e 7% se disseram indecisos.

Nos demais cenários de segundo turno testados, Lula aparece com vantagem mais ampla. Contra Aldo Rebelo, o presidente registra 51%, ante 19% do adversário. Em disputa com Eduardo Leite, Lula tem 46%, enquanto o governador soma 35%. Contra Renan Santos, o placar é de 51% a 18%. Já contra Romeu Zema, Lula marca 44%, frente a 35%. Em cenário contra Ronaldo Caiado, o presidente soma 45%, e o governador registra 36%.

Os números indicam que, embora Lula mantenha vantagem consistente no primeiro turno, a disputa pode se tornar mais equilibrada em um eventual segundo turno contra adversários mais competitivos.