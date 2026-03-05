Ferraz de Vasconcelos intensifica exames de Papanicolau e amplia ações de prevenção ao câncer de colo do útero

Cinco unidades de saúde do município promovem mutirões, coletas ampliadas e atividades educativas ao longo de todo o mês de março

Em alusão ao Março Lilás, mês dedicado à conscientização e à prevenção do câncer do colo do útero, a Secretaria Municipal de Saúde de Ferraz de Vasconcelos promove, durante todo o mês de março, uma ampla programação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Entre as principais ações está a intensificação da coleta do exame de Papanicolau, fundamental para a detecção precoce da doença e para a redução da mortalidade entre mulheres.

Embora o exame já faça parte da rotina das UBS, o mês de março marca um esforço coletivo da rede de saúde para ampliar o acesso, alcançar mulheres que ainda não realizam o rastreamento regularmente e reforçar a cultura da prevenção. A programação inclui palestras, rodas de conversa, testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), orientações sobre autocuidado, vacinação contra HPV e busca ativa de mulheres em idade fértil.

Cinco UBS ampliam o acesso ao Papanicolau com ações especiais

Cinco unidades se destacam no mês com iniciativas voltadas especificamente à intensificação da coleta do exame preventivo:

UBS Vila Margarida

Rua: Jasmin, 31- Vila Margarida

Mutirão de coleta de Papanicolau: 20 de março (quinta-feira), às 10h

UBS Jardim Castelo

Rua Miguel Dib Jorge, 147 – Jardim Castelo

Coleta de Papanicolau com palestra educativa e testagem rápida para ISTs: 11 de março (quarta-feira), às 10h

UBS CDHU

Rua Américo Trufelli, 261- Parque São Francisco

Coleta de Papanicolau por demanda espontânea: todas as sextas-feiras de março, a partir das 14h

UBS Jardim São Lázaro

Estrada Stella Mazzuca, 920 – Jardim São Fernando

Jornada especial de coleta intensificada de Papanicolau, com consulta de enfermagem, testagem rápida para ISTs, vacinação e farmácia: 28 de março (sábado), das 8h às 16h

UBS Geraldo José Rodrigues Alckmin – Yone

Rua XV de Novembro, 2300 – Jd Yone

Coleta de Papanicolau para rastreamento e atualização vacinal: 14 de março (sábado), das 8h às 16h

A programação completa abrange ainda outras unidades com atividades distribuídas ao longo do mês.

Para o secretário municipal de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves, cuidar da saúde preventiva é uma responsabilidade compartilhada entre gestão pública e população. Ele reforça que a rede municipal está preparada, com equipes capacitadas e estrutura adequada, mas que é fundamental a participação ativa das mulheres, procurando as unidades de saúde, realizando o exame preventivo anualmente e levando a informação para outras mulheres da família e da comunidade, criando uma cultura de autocuidado e prevenção.

O câncer do colo do útero é o quarto tipo de câncer mais frequente entre as mulheres no Brasil, mas tem alta taxa de cura quando detectado precocemente. O exame de Papanicolau é simples, rápido e gratuito na rede pública de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde reforça o convite a todas as mulheres para que aproveitem a programação do Março Lilás e procurem a UBS mais próxima.