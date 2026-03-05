Poá promove Mutirão da Saúde da Mulher neste sábado com mamografia, ultrassom e papanicolau

Ação, que será realizada no Saúde da Mulher Poaense e no CEME, oferece atendimentos sem agendamento para exames e especialidades como ginecologia, vascular e endocrinologia, além de serviços de beleza, cuidado e bem-estar

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá neste sábado (07/03), das 8 às 15 horas, o Mutirão da Saúde da Mulher, com a realização de exames preventivos sem necessidade de agendamento, entre eles ultrassom das mamas e transvaginal, mamografia e papanicolau.

A ação também oferecerá atendimento com médico clínico geral e especialistas nas áreas de ginecologia, endocrinologia e vascular. Os atendimentos ocorrerão no Centro de Saúde da Mulher Poaense (Alameda Pedro Calil, 140 – Centro) e no Centro de Especialidades Médicas (CEME) (Rua Marquesa de Santos, 186 – Jardim Medina).

Além dos exames e consultas, serão disponibilizados testes rápidos para detecção de HIV e Sífilis, aferição de pressão arterial e glicemia (dextro), atualização da carteira de vacinação, palestras educativas e atendimento clínico. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso das mulheres aos serviços preventivos e incentivar o cuidado contínuo com a saúde.

De acordo com a Secretaria de Saúde, no Saúde da Mulher serão realizados exames de ultrassom (transvaginal e de mama), mamografia e papanicolau, além de consultas endocrinologista, ginecologista, clínico geral, vascular e atendimento de auriculoterapia. A programação, elaborada em parceria com a Secretaria da Mulher, também inclui ações de cuidado e bem-estar, como orientações sobre violência contra a mulher, saúde bucal, pilates e maquiagem.

Já no CEME, as mulheres poderão realizar os mesmos procedimentos, com exceção da mamografia, e consultas com ginecologista e clínico geral. No local haverá ainda atendimento de oftalmologia para pacientes previamente agendadas.

Durante o mês

Durante todo o mês de março, também será possível realizar mamografia sem necessidade de agendamento no Centro de Saúde da Mulher Poaense. Já nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, estarão disponíveis, sem agendamento prévio, os exames de papanicolau e os testes rápidos para detecção de HIV, hepatites e sífilis, ampliando ainda mais o acesso aos serviços preventivos.

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da administração com a saúde preventiva e o acolhimento das mulheres. “Essa programação foi pensada para ampliar o acesso aos serviços essenciais e conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce, especialmente no combate ao câncer de colo do útero, já que março também é um mês de conscientização para esse tipo de câncer. Nosso objetivo é garantir um atendimento humanizado, acessível e completo, fortalecendo a rede de cuidado e promovendo mais qualidade de vida para as mulheres de Poá”, afirmou.

A secretária da Mulher, Laudjane Ferreira, enfatizou que a ação também vai além dos atendimentos clínicos. “Além dos serviços de saúde, o mutirão também foi pensado para incentivar o autocuidado, promover o bem-estar e levar informações relevantes às mulheres, fortalecendo a autoestima e garantindo que elas tenham mais conhecimento e segurança também”, ressaltou.

O prefeito Saulo Souza também ressaltou a importância do mutirão como parte das políticas públicas voltadas à valorização da mulher. “Cuidar da saúde da mulher é investir no bem-estar de toda a sociedade. Quando uma mulher está bem, a família vai bem. Estamos fortalecendo nossos serviços e ampliando as ações preventivas para garantir que as poaenses tenham acesso a um atendimento digno, humanizado e eficiente. Em 2025, inauguramos o Saúde da Mulher, com padrão de clínica particular, tornando-se referência no atendimento às mulheres. Essa é uma forma de reconhecer a importância da mulher poaense e reafirmar nosso compromisso com a saúde e a qualidade de vida da população”, declarou.

SERVIÇO

Data: Sábado (07/03)

Horário: Das 8 às 15 horas

Locais: Centro de Saúde da Mulher Poaense (Alameda Pedro Calil, 140 – Centro) e CEME (Rua Marquesa de Santos, 186 – Jardim Medina)

Saúde da Mulher Poaense:

Mamografia

Ultrassom (transvaginal e de mama)

Papanicolau

Testes rápidos de HIV e Sífilis

Clínico geral

Ginecologista

Endocrinologista

Vascular

Auriculoterapia

Atualização vacinal

Aferição de pressão e glicemia

Palestras e ações de bem-estar

CEME:

Ultrassom (transvaginal e de mama)

Papanicolau

Testes rápidos (HIV e Sífilis)

Clínico geral

Ginecologista

Oftalmologia (para pacientes previamente agendadas)

Aferição de pressão e glicemia

Durante todo o mês de março

Mamografia sem agendamento no Centro de Saúde da Mulher Poaense

Papanicolau e testes rápidos (HIV, hepatites e sífilis) sem agendamento nas UBSs de Poá