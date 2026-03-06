Gincana dos Servidores Solidários arrecada 5.392 caixas de chocolate para crianças em Suzano

Ação promovida pelo Fundo Social mobilizou servidores, parceiros e comunidade no Paço Municipal em iniciativa voltada à Páscoa

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, promoveu nesta quinta-feira (05/03) a “Gincana dos Servidores Solidários – Edição de Páscoa”, que mobilizou servidores públicos, parceiros e munícipes em uma ação de arrecadação de caixas de chocolate destinadas a crianças em situação de vulnerabilidade. Realizada das 10 às 13 horas, no recuo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro da cidade, a iniciativa resultou na arrecadação de 5.392 caixas de chocolate, que serão destinadas às famílias acompanhadas pelos programas sociais da cidade.

A proposta transformou o gesto de doação em um movimento coletivo de solidariedade. Durante o período da gincana, os participantes puderam contribuir entregando caixas de chocolate e escolhendo a secretaria que desejavam apoiar na arrecadação, o que estimulou uma mobilização entre diferentes setores da administração municipal. A ação contou ainda com a participação da Câmara de Suzano e do grupo de Lian Gong do município.

Além da mobilização solidária, a iniciativa também contou com uma dinâmica simbólica entre os participantes. A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária conquistou o primeiro lugar na arrecadação, com 752 caixas de chocolate. Em segundo lugar ficou a Câmara de Suzano, com 699 caixas, seguida pelo CCMI/Lian Gong, que arrecadou 670 unidades. A Secretaria Municipal de Comunicação Pública (Secop) ficou na quarta colocação, com 614 caixas de chocolate arrecadadas.

Os itens arrecadados serão destinados às famílias atendidas pelos serviços sociais da cidade, garantindo que a Páscoa seja marcada por gestos de acolhimento e cuidado com crianças que vivem em situação de maior vulnerabilidade. A iniciativa integra o calendário de ações solidárias promovidas pelo Fundo Social ao longo do ano.

Mais do que uma competição simbólica entre secretarias, a “Gincana dos Servidores Solidários” tem como objetivo incentivar o engajamento social e ampliar a participação da comunidade em iniciativas de apoio às famílias suzanenses, fortalecendo a rede de solidariedade no município.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, destacou o envolvimento dos servidores e da população na mobilização solidária. “Cada caixa de chocolate arrecadada representa um gesto de carinho que vai chegar até uma criança da nossa cidade. Ver servidores, parceiros e a comunidade participando dessa iniciativa mostra o quanto Suzano tem uma rede solidária forte e sensível às necessidades de quem mais precisa. Nosso objetivo é justamente transformar atitudes simples em momentos de acolhimento para as famílias atendidas pelos programas sociais do município”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi ressaltou o engajamento coletivo que marcou a ação. “O resultado dessa mobilização mostra a força da união entre servidores, instituições e a população. Quando todos se envolvem em uma causa como essa, conseguimos ampliar o alcance das ações sociais e levar mais alegria para muitas crianças da nossa cidade. Iniciativas como a gincana fortalecem esse espírito de solidariedade que faz a diferença na vida das famílias suzanenses”, declarou.