Itaquá promove programação especial e integrada durante mês da mulher

Ações envolvem capacitação profissional, saúde, cidadania, empreendedorismo e atendimento itinerante

A Prefeitura de Itaquaquecetuba vai realizar ao longo de março uma ampla programação em celebração ao mês da mulher com atividades voltadas à qualificação profissional, geração de renda, prevenção em saúde, bem-estar, cidadania e fortalecimento da autonomia feminina.

“Preparamos uma programação que vai além da celebração. Nosso objetivo é garantir acesso à informação e cuidado, fortalecendo as mulheres especialmente na saúde e na garantia de direitos”, afirmou a secretária da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Hadla Issa.

Nesta sexta (6), às 14h30, o projeto Elas em Movimento promove aulas de funcional e zumba no Largo da Vila São Carlos, incentivando a prática de atividade física ao ar livre. No mesmo dia, das 14h às 17h, a van Atende+ Cidadania e Saúde estará na rua Eusébio Paulo de Siqueira, no Jardim Ipê, com serviços de cidadania, agendamentos e testes rápidos.

A programação segue na segunda (9) com o curso de ovos de Páscoa, realizado na Casa da Mulher (rua Guariri, 261 – Vila São Carlos). A iniciativa oferece técnicas práticas e orientações especializadas para mulheres interessadas em empreender e gerar renda extra. A capacitação será realizada até o dia 16 e as vagas já foram preenchidas.

Também no dia 9, acontece uma palestra sobre violência de gênero no Instituto Federal do município, reforçando as ações de prevenção e conscientização. Das 8h às 11h, no Parque Ecológico, haverá uma caminhada do CEMI com piquenique, roda de conversa e atividade física.

Na terça (10), das 10h às 12h, a Casa da Mulher recebe uma oficina de autocuidado e saúde emocional, com técnicas integrativas e orientações sobre autoestima. No dia 12, das 10h às 16h, a praça Padre João Álvares, no Centro, recebe o Sebrae Móvel para atendimento de mulheres empreendedoras. Nos dias 12 e 13, a Casa da Mulher Itinerante estaciona na rua dos Motoristas, 180 – Jardim Itaquá, levando cursos, orientações e atividade física.

No dia 15 será realizado o encontro Por Elas na rua Araxá 147 – Vila Virgínia, com apresentação dos serviços da Casa da Mulher. Entre os dias 16 e 19, ocorrerá o curso de introdução ao mundo digital, em parceria com Fatec, ampliando o acesso das mulheres às ferramentas digitais. As inscrições já foram encerradas.

No dia 17, a Casa da Mulher promove uma palestra sobre métodos contraceptivos. Já no dia 18, será realizado o mutirão de coleta de papanicolau no local. Nos dias 19 e 20, a Casa da Mulher Itinerante estaciona na estrada Walter da Silva Costa, 1228 – Vila Sônia, ampliando o atendimento nos bairros.

A programação também contempla as unidades de saúde, com palestras, testes rápidos, orientações sobre HPV, agendamento e coleta de papanicolau, além de atividades de autoestima. As ações serão na USF Pequeno Coração nesta quinta-feira (5), às 14h; na UBS Jardim do Carmo no dia 11, às 8h; na UBS Maragogipe no dia 20, às 8h; na UBS Monte Belo no dia 25, às 9h; e na UBS Caiuby no dia 27, às 13h.

Entre os dias 23 e 27, serão realizadas rodas de conversa, em parceria com os CRAS, sempre às 9h, nos bairros Morro Branco, Recanto Mônica, Caiuby, Quinta da Boa Vista e Paineira, garantindo acolhimento, orientação e acesso a direitos.

No dia 23, das 13h às 17h, a Casa da Mulher recebe o projeto “Todas por Elas”, voltado ao fortalecimento das habilidades empreendedoras. Já no dia 24, das 9h às 16h30, será realizado novo mutirão de papanicolau no equipamento. Nos dias 26 e 27, das 11h às 16h, a Casa da Mulher Itinerante estará na rua Antônio Maria, 142 – Jardim Pinheirinho, levando informações, cursos e atendimento psicológico.

Encerrando a programação, no dia 31, às 10h, a Casa da Mulher receberá uma roda de conversa com o tema Mulheres e o acesso à Justiça, voltado às mulheres em situação de violência atendidas pelo CREAS, com esclarecimentos sobre aluguel social.

No mesmo dia, às 14h, será implantado o polo Sebrae Aqui na Casa da Mulher, ampliando o apoio ao empreendedorismo feminino, com orientações sobre formalização de CNPJ, acesso a crédito, emissão de notas fiscais e capacitações.

Para o prefeito Eduardo Boigues, a programação simboliza o cuidado contínuo com as moradoras da cidade. “Nosso governo trabalha para garantir acesso à saúde e oportunidades. O mês da mulher é um momento de reforçar esse compromisso e ampliar os serviços oferecidos.”

“Toda a programação é gratuita e fortalece a proteção e promoção da autonomia das mulheres da cidade, ampliando políticas públicas que garantem cuidado e oportunidade, sempre contribuindo para a dignidade feminina”, finalizou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.