‘Megamutirão de Zeladoria’ completa uma semana com trabalho reforçado no fim de semana

Prefeito vistoria ações que têm contemplado, entre outras localidades, os bairros Vila Amorim, Miguel Badra, Chácara Mea, Jardim Colorado, Parque Maria Helena e Fazenda Aya

O projeto “Suzano em Ação – Megamutirão de Zeladoria” completou uma semana nesta segunda-feira (02/03) com o trabalho a todo vapor, sendo reforçado inclusive no fim de semana sob vistoria do prefeito Pedro Ishi. Somente nos últimos dias, as ações foram intensificadas e continuarão no centro e nos bairros Jardim Márcia, Vila Figueira, Vila Amorim, Jardim Colorado, Vila Maria de Maggi, Vila Maluf, Parque Maria Helena, Chácara Mea e Miguel Badra.

Neste último bairro, que recebeu obras de pavimentação na avenida Miguel Badra, o acompanhamento foi feito junto com secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e com os vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, e Benedito dos Santos Moraes, o Inhame.

O êxito da iniciativa que foi anunciada pelo chefe do Executivo municipal no começo da semana passada, durante encontro com vereadores e jornalistas no Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, se deve à mobilização com diferentes frentes de atuação, que têm sido conduzidas, além do titular da Manutenção, pelo vice-prefeito, Said Raful, e pelos secretários Claudinei Galo (Transporte e Mobilidade Urbana) e André Chiang (Meio Ambiente).

A organização deste projeto foi dividida justamente para que toda a cidade fosse alcançada de forma simultânea, o que de fato aconteceu, não somente de segunda a sexta-feira da semana passada (23 a 27/02), como também, de forma especial, no sábado e no domingo (28/02 e 01/03).

Neste período, se verificou, entre outros serviços, limpeza de ruas na Chácara Mea; limpeza de vala de drenagem na Fazenda Aya; roçagem e varrição no Miguel Badra; e retirada de resíduos irregularmente descartados no Parque Maria Helena, nas Vilas Figueira, Amorim, Maria de Maggi e Maluf e também nos Jardins Márcia, Colorado, Luela e Cacique.

Nos dias anteriores, as equipes da prefeitura já estavam percorrendo essas e outras localidades, para reforçar, em diferentes vias, os serviços de varrição, roçagem, capinação e iluminação, com acréscimo das operações Tapa-Buraco e Cata-Treco, tudo por meio do suporte de mais de cem máquinas e mais de 200 colaboradores.

Na região do Colorado, ainda no começo dos trabalhos, houve capinação na rua dos Maçons, no Jardim Santa Lúcia, e na avenida Brasília, na Vila Urupês, bairro que recebeu a Operação Tapa-Buraco com foco em algumas vias, como a avenida Ana Santana Constantino, entre outras. Já na Vila Amorim, também foi feita poda de árvore na rua Amélia Guerra.

No Miguel Badra, foram realizados serviços de limpeza na rua Palmeiras, antiga rua Um, e também na Praça Miguel Badra, além de pintura, capinação e Operação Tapa-Buraco na avenida Miguel Badra, assim como poda de árvore na avenida Quitéria Laura Matos. Os trabalhos também chegaram à rua Mário Bochetti, com Tapa-Buraco e recomposição asfáltica, além de sinalização horizontal e reforço na sinalização vertical ao longo da via, incluindo a substituição de placas.

O secretário de Transporte destacou que a atuação nesta localidade tem sido intensa em todos esses dias. “Colocamos nossas equipes para atuar de forma ininterrupta no acesso e nas ruas da região norte, dando ênfase no bairro Miguel Badra, onde estamos intensificando esse trabalho de zeladoria”, ressaltou Galo.

Na região norte, também houve restauração da praça do Sesc e na região do centro expandido, foram proporcionadas, entre outras atividades, pintura, capinação e roçagem no Jardim Monte Cristo, na avenida Conde de Monte Cristo. O megamutirão ainda proporcionou serviços de roçagem e capinação na rua Dr. Ademar Pereira de Barros, no Parque Maria Helena, e manutenção da Praça José Barbosa, no mesmo bairro.

No Parque Buenos Aires, em Palmeiras, foram realizados serviços de limpeza e zeladoria na Praça Douglas da Silva Santos, com manutenção do espaço, retirada de resíduos e reorganização da área pública. Ainda no bairro, as equipes executaram Tapa-Buraco nas ruas Acácio Batista Nazaré e Professora Lindalva Vieira Ruiz, com recomposição asfáltica em trechos identificados como prioritários pela equipe técnica.

O vice-prefeito afirmou que a atuação na região sul tem feito a diferença para a população. “Quem passa por essa região da cidade já consegue perceber a mudança no aspecto dos locais que estão sendo contemplados por nosso megamutirão”, declarou Said.

As equipes ainda estiveram na Praça Wanda Benvenuti Umbriaco, no Jardim Quaresmeira, para executar os serviços de roçagem na área que fica localizada entre as ruas Maria da Conceição Oliveira e Raimundo Venâncio de Oliveira.

O secretário de Meio Ambiente frisou que a região do Imperador tem tido um cuidado muito especial com as ações de zeladoria. “Estamos muito empenhados em conduzir as atividades que eram necessárias para manter a localidade bem conservada, com as vias limpas e a roçagem em dia”, pontuou Chiang.

Um dia depois de iniciar o “Megamutirão de Zeladoria”, na terça-feira (24/02), o trabalho da prefeitura ainda passou a contar com um novo caminhão varredeira, que foi recebido pelo prefeito no Parque Municipal Max Feffer, para alcançar as vias de maior circulação, como o viaduto Leon Feffer, com uma limpeza mecanizada que utiliza escovas e sistema de sucção para recolher lixo, folhas e detritos nas guias para garantir aumento na eficiência da limpeza urbana.

O prefeito Pedro Ishi reforçou que os trabalhos não param e a cidade seguirá com esta força-tarefa. “Estamos em todas as regiões com nossos equipamentos e nossas equipes. É um trabalho intenso que acontece de forma ininterrupta para manter a cidade em ordem, com zeladoria e sem entulhos nem resíduos nas ruas. É mais iluminação e mais Tapa-Buraco, com mais empenho e mais agilidade, tudo para cuidar da cidade e garantir mais qualidade de vida para a população”, sublinhou o chefe do Executivo.