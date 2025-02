Eliel Fox critica demora na conclusão de obras da Sabesp na Vila Mariana

O vereador Eliel de Souza (Republicanos), o Eliel Fox, criticou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), por não concluir uma obra de esgotamento sanitário no bairro da Vila Mariana, na região da Vila Santo Antônio em Ferraz de Vasconcelos. O desabafo contra os serviços inacabados ocorreu na sessão ordinária, na terça-feira, dia 18.

O plenário da Casa também aprovou em única discussão um requerimento em forma de ofício de autoria dele. No documento, Eliel Fox solicita que a empresa concessionária recém-privatizada informe por quais motivos, razões e circunstâncias que as obras de esgotamento sanitário na Avenida José do Patrocínio até final da Rua Marginal Direita, na Vila Mariana, não foram finalizadas. O esgoto corre a céu aberto.

Para ele, esse péssimo serviço como sempre executado por empresa terceirizada pela Sabesp tem causado sérios transtornos aos moradores, sobretudo, no que diz respeito ao abandono total das obras de esgotamento sanitário sem nenhuma explicação plausível aos munícipes interessados no assunto. “Por conta desse trabalho porco, o esgoto em casas situadas na Rua Paulo Celso Costa está retornando para dentro. Como pode?”, atacou.

Além disso, o vereador acusou ainda a empresa contratada de deixar uma verdadeira buraqueira nas mencionadas vias públicas e, ao mesmo tempo, denunciou a existência de um Poço de Visita (PV) completamente aberto, o que pode provocar um acidente a qualquer momento, como já aconteceu no passado quando um amigo perdeu a vida por cair com a sua moto em buraco. “Foi uma tragédia. Só visa o lucro”, desabafou.

Encontro

Para tentar passar a limpo de uma vez por todas a demora na conclusão das obras de esgotamento sanitário iniciadas a meses, na Vila Mariana, o vereador pretende agendar uma reunião com representantes da Sabesp, em Suzano. Por outro lado, a data e o horário da audiência ainda estão sendo acertados pelas partes interessadas. “No encontro, vou expor toda a minha insatisfação com os serviços feitos pela Sabesp em Ferraz”, concluiu.

Por Pedro Ferreira, em 21/02/2025.