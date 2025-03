Mais de 280 mil veículos devem passar pela Mogi-Bertioga no feriado de Carnaval

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) deverá receber mais de 280 mil veículos entre esta sexta-feira (28) e a quarta-feira de Cinzas (5). A Concessionária Novo-Litoral (CNL), responsável pela rodovia, prevê que o tráfego será mais intenso nesta sexta-feira, das 16h às 20h, e no sábado, a partir das 7h.

Para facilitar o fluxo, a CNL poderá implementar a Operação Faixa Reversível na Serra da rodovia e liberar o acostamento em horários específicos na Riviera de São Lourenço, com supervisão da Polícia Militar Rodoviária. Motoristas podem solicitar assistência mecânica pelo telefone 0800 098 88 55.

Além disso, o trecho Leste do Rodoanel deve receber cerca de 1 milhão de veículos durante o período, com maior movimento esperado nesta sexta-feira, das 7h às 21h, e no sábado, das 7h às 14h. A concessionária SPMar recomenda que, em caso de problemas, os motoristas estacionem em local seguro e solicitem ajuda pelo 0800 774 88 77.

No Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, a expectativa é de 781 mil veículos em direção ao interior entre esta sexta-feira e a quarta-feira de Cinzas, com tráfego mais intenso nesta sexta, das 16h às 19h, e no sábado, das 7h à 1h de domingo. A Ecopista orienta os motoristas a evitarem esses horários de pico para uma viagem mais tranquila.