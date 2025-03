Homenagens a Cazuza, Toquinho e Bahia: veja como foi o 1º dia de desfiles em SP

Foram à avenida as agremiações Colorado do Brás, Barroca Zona Sul, Dragões da Real, Mancha Verde, Acadêmicos do Tatuapé, Rosas de Ouro e Camisa Verde e Branco

01/03/2025 • 06:37

O primeiro dia de desfiles das escolas de samba do grupo especial de São Paulo foi marcado pelas homenagens e pelo alto nível das apresentações no Anhembi entre a noite de sexta-feira (28) e a manhã deste sábado. Foram à avenida as agremiações Colorado do Brás, Barroca Zona Sul, Dragões da Real, Mancha Verde, Acadêmicos do Tatuapé, Rosas de Ouro e Camisa Verde e Branco

Segundo colocada no ano passado no grupo de acesso, a Colorado do Brás abriu o Carnaval paulista com homenagem a um dos afoxés mais famosos da Bahia, com o enredo ‘Afoxé Filhos de Gandhy, no ritmo da fé’. Em seguida foi a vez da Barroca Zona Sul falar sobre a Orixá Iansã no enredo ‘Os nove oruns de Iansã’.

Vice-campeã três vezes nos últimos sete anos, a Dragões da Real tentará quebrar o jejum com o enredo ‘A vida é um sonho pintado em aquarela!’, que fala do ciclo da vida a partir da clássica composição de Toquinho. A escola emocionou o público ao homenagear a morte precoce do neto do carnavalesco Jorge Freitas. Outra escola que fez sucesso nas arquibancadas foi a Mancha Verde com o enredo ‘Bahia, da Fé ao Profano’.

Em seguida o Acadêmicos do Tatuapé levou ao Anhembi o enredo ‘Justiça – A Injustiça Num Lugar Qualquer É Uma Ameaça À Justiça Em Todo Lugar’, outro desfile que mexeu com o público e teve o samba cantado em massa. A Rosas de Ouro contou a história do jogo e sua relação com os seres humanos no enredo ‘Rosas de Ouro em uma Grande Jogada’. E, por fim, a Camisa Verde e Branco misturou rock com samba ao homenagear o cantor e compositor Cazuza no enredo ‘O tempo não para! Cazuza – o poeta vive!