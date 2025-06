Anvisa aprova Mounjaro: nova opção para tratamento da obesidade e sobrepeso no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta segunda-feira (9), a aprovação do medicamento Mounjaro para o tratamento da obesidade e do sobrepeso com comorbidades. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, expande o uso do medicamento, que já era aprovado no Brasil para o tratamento de diabetes tipo 2.

A dosagem inicial de 2,5 mg custará: R$ 1.406,75 via internet e R$ 1.506,76 na loja física da Lilly. Fora do fabricante: R$ 1.907,29.

Já a dosagem de 5 mg custará: R$ 1.759,64 via internet e R$ 1.859,65 na loja física da Lilly. Fora fabricante: R$ 2.384,34.

A aprovação representa um marco significativo, oferecendo uma nova ferramenta terapêutica para o combate à obesidade.

O Mounjaro será administrado por injeção subcutânea semanal, por meio de uma caneta aplicadora. A dose inicial recomendada é de 2,5 mg, com possibilidade de ajuste gradual até a dose máxima de 15 mg, sempre sob rigorosa supervisão médica.

A Anvisa determinou que a compra do Mounjaro exigirá retenção de receita médica. Essa medida visa garantir a segurança do paciente e o uso adequado do medicamento, que possui tarja vermelha e pode apresentar efeitos colaterais como hipoglicemia, náuseas e outros distúrbios gastrointestinais. A prescrição e o acompanhamento por um profissional de saúde são indispensáveis para monitorar a eficácia e gerenciar eventuais reações adversas.