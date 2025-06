Vereadores trocam socos em sessão da Câmara de Paraibuna

Uma sessão da Câmara Municipal de Paraibuna, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, terminou em tumulto na noite desta segunda-feira (9) após dois vereadores trocarem socos. O incidente envolveu os vereadores Marcelo André (PT) e Klinger Vitório (Republicanos) e foi parcialmente transmitido ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

A confusão teve início quando o vereador Marcelo André criticou a contratação de uma empresa para a organização da festa de aniversário de 359 anos da cidade. Em seguida, ele mencionou um suposto abandono de crianças com autismo e síndrome de Down pela atual gestão municipal, além de fazer referência a uma denúncia contra a esposa do vice-prefeito, acusada de coagir uma moradora a deixar a cidade.

As declarações de Marcelo André fizeram com que o vereador Klinger Vitório se levantasse de sua cadeira e o confrontasse diretamente no plenário, culminando na troca de agressões físicas.