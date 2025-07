Festa das Cerejeiras chega à 45ª edição no Parque do Carmo com cultura, gastronomia e florada de mais de 4 mil árvores

A tradicional Festa das Cerejeiras, um dos eventos mais emblemáticos do calendário cultural de São Paulo, chega à sua 45ª edição nesta sexta-feira (25), no Parque do Carmo, em Itaquera, Zona Leste da capital. Com entrada gratuita, a celebração da florada das cerejeiras segue nos dias 26 e 27 de julho e 1º, 2 e 3 de agosto, reunindo milhares de visitantes em torno da cultura japonesa, gastronomia típica e apresentações artísticas.

Organizada pela Federação Sakura e Ipê do Brasil, em parceria com a Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), a festa homenageia a tradição japonesa do hanami, a contemplação das flores como símbolo de renovação, beleza e passagem do tempo. No Bosque das Cerejeiras, o público poderá admirar mais de 4 mil árvores floridas, cenário ideal para fotos, passeios em família e vivência da cultura nipo-brasileira.

Além do espetáculo visual proporcionado pelas cerejeiras, o evento contará com uma intensa programação cultural. Estão previstas apresentações de taiko (tambores japoneses), danças folclóricas, performances musicais e atividades educativas sobre a cultura japonesa. Haverá também oficinas, ações no planetário do parque e experiências imersivas no bosque florido.

A gastronomia é outro atrativo à parte, com barracas oferecendo pratos típicos como yakisoba, tempurá, temaki e gyoza, além de doces e bebidas tradicionais.

Segundo Rodrigo Ashiuchi, Secretário do Verde e do Meio Ambiente, a Festa das Cerejeiras é mais do que um evento sazonal. “É um momento de conexão, unindo tanto as comunidades japonesa e brasileira, quanto as pessoas e a natureza. É uma oportunidade única de contemplar a beleza do mundo natural e construir memórias inesquecíveis em família”, afirma.

Neste ano, o Parque do Carmo recebe um toque especial com a instalação das tradicionais luminárias japonesas que antes decoravam o bairro da Liberdade. Esta será a primeira vez que os equipamentos farão parte da ambientação da festa, reforçando a estética e o vínculo histórico com a cultura japonesa.

Criada nos anos 1970 por associações nipo-brasileiras da região de Itaquera, a Festa das Cerejeiras nasceu como uma forma de preservar as raízes culturais e homenagear os 70 anos da imigração japonesa no Brasil. Atualmente, o país abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, com cerca de 2,7 milhões de descendentes e imigrantes, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão (2023).

O acesso ao evento é pela Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951, no bairro de Itaquera. Durante a semana, a festa ocorre das 11h às 17h; aos sábados e domingos, das 9h às 17h.