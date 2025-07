Assalto relâmpago: motorista de aplicativo e passageiros são arrancados de carro por criminosos armados

Um motorista de aplicativo e dois passageiros viveram momentos de terror na noite do último sábado (26), em Campo Grande, na Zona Sul de São Paulo. Em uma ação que durou cerca de 30 segundos, três criminosos armados abordaram o veículo, roubaram os pertences das vítimas e fugiram com o carro. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança da região.

O crime ocorreu pouco antes da meia-noite, na Rua Zike Tuma. As vítimas — um homem e uma mulher — haviam acabado de entrar no veículo e se preparavam para iniciar a corrida quando foram surpreendidas pelos bandidos. Um dos assaltantes se aproximou pela frente do carro, apontando uma arma, enquanto outros dois, que caminhavam pela calçada como se fossem pedestres, também avançaram em direção ao veículo.

O motorista ainda tentou arrancar para fugir da abordagem, mas não conseguiu. Em seguida, os criminosos abriram as portas do carro e forçaram os passageiros a sair. As bolsas das vítimas foram levadas. O motorista também deixou o veículo e se afastou, enquanto os assaltantes fugiam com o carro.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar foi acionada e localizou os suspeitos durante a fuga. No entanto, eles conseguiram escapar. Durante a perseguição, os criminosos abandonaram o celular do motorista, as chaves do veículo e uma arma falsa, que foram apreendidos pelas autoridades.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, os suspeitos não foram localizados.