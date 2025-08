Cão da raça pit bull ataca mães e crianças em frente a escola no Pernambuco

Na manhã desta segunda-feira (28), um ataque de cão causou comoção na cidade de Iguaracy, no Sertão de Pernambuco. Um pit bull atacou duas mulheres e duas crianças, de 2 e 3 anos, enquanto aguardavam o transporte escolar nas proximidades da Escola Municipal Dr. Diomedes Gomes Lopes.

As imagens do circuito de segurança da rua registraram o momento em que o animal atravessa a via e avança rapidamente em direção às vítimas. O ataque gerou pânico entre os moradores da área, que relataram medo e insegurança, especialmente por se tratar de um local com grande circulação de crianças.

Entre as vítimas estão Juliany Rabelo, secretária municipal de Assistência Social, e sua cunhada Lidiane, que sofreu ferimentos ao tentar proteger a filha. Populares e o esposo de Lidiane intervieram e conseguiram conter o animal, evitando consequências mais graves.

A mãe ferida foi socorrida e permanece em observação. As crianças, embora não tenham sofrido ferimentos graves, estão sendo acompanhadas por conta do abalo psicológico.

Moradores cobram providências quanto à identificação e responsabilização do tutor do cão, além de maior fiscalização quanto à circulação de animais potencialmente perigosos em espaços públicos. O caso reacende o debate sobre a guarda responsável e o manejo adequado de cães com comportamento agressivo.

A Polícia Civil investiga o ocorrido.