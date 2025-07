Guarda Mirim de Suzano oferece mais de 70 vagas para Jovem Aprendiz na região

A Guarda Mirim de Suzano está com mais de 70 vagas abertas para Jovem Aprendiz, destinadas a

jovens com idade entre 18 e 22 anos, que residam nas cidades de Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz

de Vasconcelos, Mogi das Cruzes e Poá. A iniciativa integra o programa Jovem Aprendiz, realizado

em parceria com empresas da região, com foco na formação e inserção de jovens no mundo do

trabalho através da lei 10.097/00.



As oportunidades são para atuação nos setores Administrativo e Produtivo, com carga horária de até

6 horas por dia, sendo quatro dias dedicados à prática profissional nas empresas parceiras e um dia

à formação teórica remunerada, realizada na unidade central da Guarda Mirim de Suzano.

Com mais de 47 anos de história, a Guarda Mirim de Suzano é referência na formação de jovens

cidadãos e na sua preparação para o primeiro emprego, promovendo o desenvolvimento profissional

e pessoal por meio de ações estruturadas e parcerias sólidas com o setor privado.

Os jovens que atendem aos critérios podem se candidatar às vagas enviando o currículo pelo link



https://forms.gle/JTNBP8fU4SvkHyHi9

ou acessando o site oficial:

www.gmsuzano.org.br



Após o envio do currículo, os candidatos serão contatados pela equipe de Recrutamento e Seleção

da Guarda Mirim de Suzano para participar de uma orientação sobre entrevista de emprego. Esse

momento é essencial para que a equipe conheça o perfil de cada jovem, identifique suas

potencialidades e possa realizar o encaminhamento mais adequado às oportunidades disponíveis

nas empresas parceiras. Além disso, os participantes recebem dicas práticas de comportamento,

postura e apresentação pessoal, aprendendo como se preparar e se posicionar durante o processo

seletivo, aumentando significativamente suas chances de aprovação