Suzano lidera saneamento no Alto Tietê e reforça compromisso com qualidade de vida

Município é um dos melhores do País no índice que avalia abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto

Suzano conquistou a melhor colocação entre os municípios do Alto Tietê no Ranking do Saneamento 2025, elaborado pelo Instituto Trata Brasil. Entre as cidades da região analisadas, o município suzanense desponta com os melhores indicadores gerais, destacando-se como líder regional em abastecimento de água, cobertura de esgoto e investimentos per capita.

O levantamento, divulgado na última terça-feira (15/07), é referência nacional e avalia a situação do saneamento básico em cem grandes cidades brasileiras, considerando dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Suzano aparece na 35ª colocação nacional. O estudo também analisa critérios como índice de perdas na distribuição, volume de esgoto tratado e investimentos realizados nos últimos cinco anos.

“Esse resultado é reflexo do compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população e com o desenvolvimento sustentável, que foi reforçado com na gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e segue com o prefeito Pedro Ishi. O acesso a água de qualidade e a ampliação dos serviços de esgotamento sanitário são prioridades que impactam diretamente na saúde pública e na preservação ambiental”, destacou o secretário de Meio Ambiente, André Chiang.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que o bom desempenho de Suzano no ranking também está ligado às ações de infraestrutura realizadas pela pasta nos últimos anos, ainda na gestão de Ashiuchi, especialmente nas áreas de drenagem e combate a perdas de água.

“Trabalhamos diariamente para garantir uma cidade mais eficiente e preparada para crescer de forma ordenada. Cada obra, cada melhoria na rede, contribui diretamente para elevar a qualidade do saneamento em Suzano”, afirmou.

Com 97,43% de cobertura de abastecimento de água, Suzano se posiciona acima da média nacional, enquanto a coleta de esgoto alcança 91,26% da população. Os dados revelam ainda que Suzano investiu R$ 236,2 milhões em saneamento entre 2019 e 2023, o que representa um investimento médio de R$ 153,69 por habitante. Outro destaque está no baixo índice de perdas de água na distribuição, apenas 0,88%, um dos melhores percentuais entre os cem municípios avaliados.

Para o prefeito Pedro Ishi, o resultado confirma a seriedade com que a cidade trata o tema e a importância de manter os avanços.

O comparativo regional reforça a posição de liderança de Suzano. Além de refletir a qualidade dos serviços de saneamento, o ranking também serve como instrumento de avaliação para políticas públicas e planejamento urbano. A gestão eficiente dos recursos hídricos e do esgotamento sanitário é considerada essencial para a melhoria dos indicadores de saúde, a valorização imobiliária e o equilíbrio ambiental nas cidades. A íntegra do levantamento pode ser acessada no site oficial do Instituto Trata Brasil: http://tratabrasil.org.br/ranking-do-saneamento-2025.

Foto Luana Bergamini/Secop Suzano e Gabriel Lima/Secop Suzano

“Estamos avançando com planejamento, responsabilidade e diálogo com a população. Saneamento é dignidade, saúde e desenvolvimento, e nosso compromisso é fazer de Suzano uma referência não só no Alto Tietê, mas em todo o Brasil. Um compromisso que começou como nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e segue em nossa gestão”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

Suzano vem se consolidando como referência no Estado de São Paulo pela eficiência e agilidade na liberação de autorizações para obras de água e esgoto da Sabesp. Essa condição é fruto da organização dos processos internos da administração municipal e do uso da plataforma de georreferenciamento GeoSuzano, que tem facilitado a tramitação e a integração entre secretarias.

A boa prática foi destacada pelo assessor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Randolpho Carvalho Fonseca, durante reunião com representantes da prefeitura e da Sabesp, ocorrida em 4 de junho. Na ocasião, Fonseca elogiou o sistema adotado por Suzano e manifestou o interesse de levá-lo como modelo para outros municípios da Região Metropolitana.

Trabalho

O levantamento mostra que o município é, atualmente, o segundo do Brasil com o menor índice de perda de água na rede de distribuição. Para seguir neste cenário positivo, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) apresentou, em março, à prefeitura, seu plano de ações para os próximos anos na cidade.

Os investimentos programados até 2029 são da ordem de R$ 598 milhões, com o objetivo de universalizar a coleta e o tratamento de esgoto. Deste total, R$ 117 milhões já começaram a ser alocados nos serviços que estão em andamento, por meio do programa “Integra Tietê”.

As obras estruturantes previstas garantirão melhoria da qualidade de vida para 116 mil moradores, já que as intervenções deverão alcançar 27,4 mil domicílios de 31 bairros. Haverá serviços em 38 estações elevatórias e obras lineares em 92 quilômetros de extensão.

Mensalmente, as Secretarias de Manutenção e Serviços Urbanos e de Meio Ambiente participam de reuniões técnicas com a Sabesp necessárias para a execução dos projetos previstos para a cidade. Inclusive, o município é considerado um “case” para a companhia neste sentido, pois a atuação da prefeitura, com as duas secretarias já citadas, além de Planejamento Urbano e Habitação e Transporte e Mobilidade Urbana, tem sido determinante para o cumprimento dos projetos estimados dentro do prazo 2025-2029.

Além disso, semestralmente, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos participa de encontros com a Sabesp para atualização do andamento desse plano em todas as cidades abrangidas, por meio do Conselho Deliberativo da Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário 1 (Urae 1).

“Estamos falando de quase R$ 600 milhões em obras que transformarão a realidade de milhares de famílias suzanenses. A prefeitura tem acompanhado cada etapa de perto para garantir que todos os compromissos sejam cumpridos e que os benefícios cheguem à população de forma concreta e duradoura”, finalizou o prefeito.